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Мужчина подшофе после отдыха в ресторане угнал муниципальный грузовик

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Родион Решетов

В Оше пьяный молодой человек угнал "КамАЗ" и повредил газопроводную трубу. Об этом сообщают правоохранительные органы города Ош.

В милиции отметили, что машина принадлежала муниципалитету. Охранник заметил, что грузовик завел неизвестный ему человек. После чего сторож сразу позвонил на пульт "102".

Прибывшая на место патрульная милиция задержала подозреваемого в угоне. Было установлено, что задержанным является 22-летний житель Кадамжайского района Баткенской области. По предварительным данным, молодой человек отдыхал вместе со своим знакомыми в ресторане неподалеку.

"Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодой человек решил сесть за руль грузовика. В момент угона кузов "КамАЗа" был поднят, в результате угонщик повредил трубу газопровода и коммуникационные линии. Кроме того, соседнее здание осталось без доступа к Интернету", – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В данное время ведутся следственные мероприятия.

URL: http://www.vb.kg/365210
Теги:
Ош, угон
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