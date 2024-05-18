Погода
$ 88.11 - 88.99
€ 95.32 - 96.33

В результате драки в Бишкеке за медпомощью обратилось 29 граждан

113  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный Госпиталь, остальным была оказана помощь на месте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, на утро 18 мая в Городской больнице скорой медицинской помощи находятся два пациента. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное. Один пострадавший после оказания медпомощи ушел на амбулаторное лечение.

В Национальный Госпиталь поступили 12 пострадавших с различными травмами, после оказания медпомощи ушли на амбулаторное лечение 11 человек.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, которому был диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят на операцию: репозиция перелома челюсти. Министр поручил руководству Нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437178
Теги:
Минздрав, драка, Бишкек, пострадавшие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  