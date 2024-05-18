В результате драки в Бишкеке за медпомощью обратилось 29 граждан

В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный Госпиталь, остальным была оказана помощь на месте. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, на утро 18 мая в Городской больнице скорой медицинской помощи находятся два пациента. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное. Один пострадавший после оказания медпомощи ушел на амбулаторное лечение.

В Национальный Госпиталь поступили 12 пострадавших с различными травмами, после оказания медпомощи ушли на амбулаторное лечение 11 человек.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя и ознакомился с состоянием здоровья пострадавшего гражданина Пакистана, которому был диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят на операцию: репозиция перелома челюсти. Министр поручил руководству Нацгоспиталя оказать всю необходимую медпомощь пострадавшему.