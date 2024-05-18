Садыр Жапаров: РСК банк будет переименован в "Элдик банк"

Президент Садыр Жапаров на своей странице в соцсети сообщил о важном изменении в жилищной политике. Новая программа обеспечит более удобные и доступные способы приобретения жилья для граждан.

"Хочу поделиться с вами одной хорошей новостью и полезной для Вас информацией.

Как вам известно, согласно моему поручению, полным ходом идет работа по решению проблемы большинства наших граждан, касающейся жилищного обеспечения.

Речь идет о строительстве многоэтажных домов через Государственную ипотечную компанию и возможности приобрести квартиру в ипотеку не только государственным служащим, но и частным лицам.

Для этого граждане, имеющие возможность купить квартиру, должны заплатить ровно половину от стоимости жилья.

Однако не у всех есть такая возможность. Например, если покупаемая квартира стоит 60 000 долларов, то от этой стоимости нужно заплатить 30 000.

Допустим, у гражданина есть всего 20 000 долларов. Где он возьмет остальную часть?

Для решения этого вопроса, мы сделали партнерами Государственный РСК банк и Государственную ипотечную компанию (ГИК). В течение двух недель РСК банк будет переименован в "Элдик банк".

Поясню на простом примере, допустим, выбранная вами квартира оценивается в 60 тысяч долларов. У вас на руках есть 20 000 долларов, чтобы получить квартиру без очереди, нужно внести в ГИК 30 000 долларов.

Недостающие 10 тысяч долларов вам предоставит "Элдик банк" (нынешний РСК банк) с годовой ставкой 10 процентов на срок до пяти лет (коммерческие банки предлагают кредиты под 19 процентов годовых).

Главное, что "Элдик банк" не потребует залога по кредиту. Выдаст быстро, без залога и бюрократии.

В первые пять лет вы погасите денежные средства, полученных от "Элдик банка" (ныне РСК Банк). Затем вы внесёте в ГИК оставшиеся 50%.

Этот механизм начнет работать с середины октября. Другими словами, будет возможность получить (начиная примерно с 15 октября) часть недостающей суммы.

Это связано с тем, потому что необходимо внести изменения в закон "О банках и банковской деятельности".

Однако, если есть те, кто копит деньги на квартиру, они уже сейчас могут открыть счёт в РСК банке и продолжить накопление средств.

До осени будет принимать, и ориентировочно с 15 октября "Элдик банк" начнет выдавать кредиты нашим гражданам.

Кому-то может не хватать 5 тысяч долларов, а кому-то 10 тысяч. Эти средства они смогут получить у "Элдик банка" (ныне РСК Банк) и внести необходимые 50-процентный первоначальный взнос и стать обладателем квартиры.

Основная цель преобразования РСК банка в "Элдик банк" и его партнёрства с Государственной ипотечной компанией - предоставить гарантии тем, кому не хватает немного денег.

Если кратко, то этот новый механизм является третьим этапом жилищной реформы. Новое правило облегчает мигрантам и всем нашим гражданам, нуждающимся в собственной квартире, условия приобретения жилья, представляет собой предлагаемую систему оказания государственной поддержки", - говорится в сообщении главы государства.