Погода
$ 68.44 - 68.70
€ 80.10 - 81.12

Айсулуу Тыныбекова поборется за бронзу чемпионата мира по борьбе

86  0
Гулиза Авазова

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова поборется за бронзу чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Париже (Франция).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, Тыныбекова стартовала с 1/8 финала состязаний в весовой категории до 58 кг и первую схватку провела с Лаурой Мертенс из Германии. Поединок Тыныбекова выиграла с сухим счетом 6:0.

Затем в четвертьфинальном поединке она нанесла поражение Аминату Аденийи из Нигерии со счетом 4:3. Однако в схватке за выход в финал состязаний Тыныбекова встретилась с Марвой Амри из Туниса, но уступила поединок с разницей в одно очко - 8:7.

Теперь за бронзовую медаль она выйдет на ковер против Нингнинг Ронгом из Китая.

Отметим, помимо Тыныбековой свои силы сегодня на ковре испытывают двое девушек из Кыргызстана. Назира Марсбек кызы (до 55 кг) уступила на старте Марине Седена из Казахстана и выбыла из состязаний. В категории до 75 кг Айпери Медет кызы выиграла у Намджу Хё из Южной Кореи (3:0), но затем уступила Василисе Марзалюк из Беларуси (0:6), которая затем вышла в финал состязаний. В связи с этим Медет кызы получила шанс побороться в утешительном раунде. Однако встречу она уступила Джустине Ди Стасио из Канады и тем самым заняла 10-е место.

URL: http://www.vb.kg/365228
Теги:
женская борьба, чемпионат, чемпионат мира
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  