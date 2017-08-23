Айсулуу Тыныбекова поборется за бронзу чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова поборется за бронзу чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Париже (Франция).

Как сообщает Объединенный мир борьбы, Тыныбекова стартовала с 1/8 финала состязаний в весовой категории до 58 кг и первую схватку провела с Лаурой Мертенс из Германии. Поединок Тыныбекова выиграла с сухим счетом 6:0.

Затем в четвертьфинальном поединке она нанесла поражение Аминату Аденийи из Нигерии со счетом 4:3. Однако в схватке за выход в финал состязаний Тыныбекова встретилась с Марвой Амри из Туниса, но уступила поединок с разницей в одно очко - 8:7.

Теперь за бронзовую медаль она выйдет на ковер против Нингнинг Ронгом из Китая.

Отметим, помимо Тыныбековой свои силы сегодня на ковре испытывают двое девушек из Кыргызстана. Назира Марсбек кызы (до 55 кг) уступила на старте Марине Седена из Казахстана и выбыла из состязаний. В категории до 75 кг Айпери Медет кызы выиграла у Намджу Хё из Южной Кореи (3:0), но затем уступила Василисе Марзалюк из Беларуси (0:6), которая затем вышла в финал состязаний. В связи с этим Медет кызы получила шанс побороться в утешительном раунде. Однако встречу она уступила Джустине Ди Стасио из Канады и тем самым заняла 10-е место.