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Коалиция большинства предложила голосовать за нового премьера открыто

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Гулиза Авазова

Сегодня, 25 августа, на заседании парламентской коалиции большинства депутат Аскарбек Шадиев предложил провести открытое голосование за кандидатов нового правительства.

Шадиев предложил электронное голосование, так как регламент позволяет это. "Если голосование будет тайным, то будем сидеть до ночи", - отметил он.

Депутаты коалиции большинства поддержали данную инициативу, однако окончательно этот вопрос решится на заседании всего парламента.

Напомним, сегодня парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

URL: http://www.vb.kg/365328
Теги:
парламент, правительство
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