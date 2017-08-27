У берегов Курил нашли немецкий крейсер Первой мировой войны

Экспедиция Русского географического общества и Министерства обороны России обнаружили у берегов Курильских островов останки старинного затонувшего корабля. Согласно сообщению общества, при их обследовании была обнаружена маркировочная табличка с надписью "Аугсбург". Такое имя носил немецкий бронепалубный крейсер типа "Кольберг", переданный Германией Японии по репарациям в 1920 году, пишет N + 1.

Находка была сделана в середине августа текущего года, однако тогда исследователи полагали, что обнаружили немецкое судно "Рои Мару", торпедированное американцами во время Второй мировой войны. В те годы на острове Матуа располагалась японская военная база - на ней действовала система фортификационных сооружений и аэродром, а гарнизон базы включал более семи тысяч человек.

Бронепалубный крейсер нашли недалеко от острова Матуа. В настоящее время продолжаются исследовательские работы. Другие подробности о находке пока не раскрываются. Исследователи из Русского географического общества обратились к немецким специалистам с просьбой предоставить подробности о происхождении и судьбе судна.

Бронепалубные крейсера типа "Кольберг" строились в 1906-1907 годах. Это были последние бронепалубные крейсера немецкого флота. Всего по проекту были построены четыре крейсера: "Кольберг", "Майнц", "Кельн" и "Аугсбург". "Майнц" и "Кельн" были потоплены во время Первой мировой войны, а "Кольберг" и "Аугсбург" - переданы по репарациям Франции и Японии соответственно.

Водоизмещение крейсеров типа "Кольберг" составляло 4,9 тысячи тонн при длине 130 метров и ширине 14 метров. Корабли имели 15 паровых котлов и две турбины. Силовые установки могли развивать мощность до 19 до 20,2 тысячи лошадиных сил. Скорость полного хода кораблей составляла от 25,5 до 26,8 узла (47,2-49,6 километра в час). Дальность хода крейсеров составляла 3,5 тысячи морских миль.

В состав экипажа крейсеров типа "Кольберг" входили 367 человек. Корабли были вооружены 12 артиллерийскими орудиями калибра 105 миллиметров и четырьмя установками калибра 52 миллиметра. Кроме того, крейсера оснащались двумя минными аппаратами калибра 450 миллиметров с боезапасом на сто морских мин.

До сих пор считалось, что спустя два года после передачи японскому флоту "Аугсбург" был разделан на металлолом. Не исключено, что "Аугсбург" может оказаться судном "Рои Мару", потопленном во время Второй мировой войны, - в те времена корабли, исключенные из состава флота, нередко переделывались под вспомогательные нужды, например, учебные суда или береговые артиллерийские точки.

Экспедиция Русского географического общества на остров Матуа стартовала в мае 2017 года. В состав экспедиции входят большой десантный корабль "Адмирал Невельской" проекта 775/II, килекторное судно КИЛ-168 и спасательный буксир СБ-522. Участниками экспедиции являются около ста человек.

В конце октября прошлого года геофизики и археологи из организации Black Sea Maritime Archaeology Project обнаружили на дне Черного моря более сорока́ затонувших кораблей, в том числе времен Византийской и Османской империй. Находка была сделана во время исследовательской экспедиции по вычислению периода, за который поднимался уровень Черного моря с окончания последнего ледникового периода.

В ходе исследований судно прошло 1,3 тысячи километров километров. Типы некоторых из обнаруженных во время экспедиции судов и кораблей были известны ученым только по историческим описаниям. Теперь археологи получили возможность проводить их натурные исследования.