Милиция задержала трёх иностранцов

По факту конфликта с участием иностранных граждан Следственной службой УВД Свердловского района г.Бишкек было возбуждено уголовное дело по статье 280 ч.2 п.1 (Хулиганство) Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

В настоящий момент были задержаны 3 иностранных гражданина А.М., 2000 года рождения, А.М., 2003 года рождения и С.Х., 2003 года рождения и водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Кроме этого в отделение милиции установлены и доставлены ряд лиц находящиеся на месте происшествия. причастных лиц для выяснения всех обстоятельств дела.

УВД Свердловского района г.Бишкек напоминает за нарушение общественного порядка и норм общепринятого поведения, за совершения иных преступлений причастные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики.