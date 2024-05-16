Мэрию просят решить проблему с котлованом на Чуй-Суюмбаева

Жители Свердловского района, а именно домов на пересечении улиц Чуй- Суюмбаева вновь обращаются к мэру Бишкека с наболевшей проблемой.

Напомним, в 2020 году в результате упорных усилий местных жителей и общественных активистов строительство многоэтажного объекта на вышеуказанной локации было приостановлено. Однако огромный котлован, оставшийся после прекращения строительства, до сих пор не был заполнен, и это до сих пор остается предметом озабоченности жителей.

По их словам, котлован как и раньше угрожал безопасности окружающих домов из-за разрушения своих стенок, так и по-прежнему несет угрозу. Подтверждением является периодическое выдвижение забора вокруг котлована за счет тротуаров.

В этой связи жильцы близлежащих домов обращаются в мэрию, в частности, к мэру города Бишкека, с просьбой, наконец, решить вопрос с котлованом и превратить это место в парк или сквер.

"С каждым днем ситуация становится все более напряженной и мы настаиваем на немедленных действиях со стороны местных властей", - заявляют жители Свердловского района.