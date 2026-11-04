Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета Оша за 2025 год

Счетная палата Кыргызстана выявила нарушения при исполнении местного бюджета города Ош за 2025 год. Материалы аудита будут направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

По ее данным, в ходе проверки установлены нарушения и недостатки в использовании бюджетных средств, управлении муниципальным имуществом, бухгалтерском учете, финансовой отчетности и государственных закупках.

При этом аудиторы не смогли выразить мнение о полноте и достоверности финансовой отчетности мэрии Оша за 2025 год из-за отсутствия надлежащим образом составленного и утвержденного сводного баланса об исполнении местного бюджета.

Согласно результатам аудита, доходы городского бюджета увеличились на 6,3 млрд сомов. Однако почти 95 процентов этого прироста, или 6 млрд сомов, обеспечены за счет средств республиканского бюджета.

Особое внимание аудиторы уделили решениям, связанным со сносом жилых и коммерческих объектов, изъятием земельных участков и закрытием рынков. По оценке Счетной палаты, эти действия привели к сокращению налоговой базы, увеличению кредитной нагрузки на предпринимателей и возникновению необходимости компенсационных выплат на сумму свыше 11,5 млрд сомов.

Серьезные нарушения выявлены и в строительной сфере. По данным ведомства, на основании протокольных поручений бывшего мэра, без необходимых законных документов, было начато строительство объектов на сумму 3,6 млрд сомов.

В результате перед подрядчиками образовалась кредиторская задолженность более 2,5 млрд сомов. Стоимость незавершенных строительных объектов, не обеспеченных определенными источниками финансирования, превысила 3 млрд сомов.

В Счетной палате также указали на принятие единоличных решений и игнорирование функций исполнительных и представительных органов местного самоуправления, что, по оценке аудиторов, негативно отразилось на экономическом положении города.

По итогам проверки материалы, касающиеся недостачи муниципального имущества и рисков незаконного присвоения бюджетных средств, будут направлены в правоохранительные органы. Все материалы аудита также передаются в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для правовой оценки.