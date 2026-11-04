Школьник из Аксыйского района получил награду по ментальной арифметике

Ученик средней общеобразовательной школы № 37 Боспиек имени Алтыная Кутман Орозалиев завоевал звание чемпиона на Республиканской олимпиаде по ментальной арифметике, которая состоялась 31 октября в городе Манасе.

Об этом "Вечернему Бишкеку" сообщила учитель математики и информатики школы Кенжебай Уркунбай кызы.

По её словам, организатором олимпиады выступил учебный центр "Логикум". В соревновании приняли участие школьники из Бишкека, Оша, Иссык-Кульской области, Токтогула и других регионов Кыргызстана.

По итогам олимпиады Кутман Орозалиев был награждён дипломом в категории "Чемпион".

Ментальная арифметика представляет собой методику быстрого устного счёта, позволяющую выполнять математические вычисления в уме. Участники подобных соревнований демонстрируют скорость и точность решения арифметических задач.