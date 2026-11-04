Погода
$ 87.44 - 87.83
€ 97.30 - 98.30

Школьник из Аксыйского района получил награду по ментальной арифметике

243  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученик средней общеобразовательной школы № 37 Боспиек имени Алтыная Кутман Орозалиев завоевал звание чемпиона на Республиканской олимпиаде по ментальной арифметике, которая состоялась 31 октября в городе Манасе.

Об этом "Вечернему Бишкеку" сообщила учитель математики и информатики школы Кенжебай Уркунбай кызы.

По её словам, организатором олимпиады выступил учебный центр "Логикум". В соревновании приняли участие школьники из Бишкека, Оша, Иссык-Кульской области, Токтогула и других регионов Кыргызстана.

По итогам олимпиады Кутман Орозалиев был награждён дипломом в категории "Чемпион".

Ментальная арифметика представляет собой методику быстрого устного счёта, позволяющую выполнять математические вычисления в уме. Участники подобных соревнований демонстрируют скорость и точность решения арифметических задач.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462813
Теги:
Аксыйский район, Джалал-Абадская область, школа, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  