Погода
$ 88.20 - 89.02
€ 94.85 - 95.70

Тандема нет. Разногласий тоже нет!

203  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящее время Кыргызстан характеризуют некоторые новые черты, отделяющие ее от предшествовавшего периода. Одна из них - отсутствие тандема. Нет и не было необходимости создать специальный политически властный, ангажированный тандем.

В своё время стране вновь предстояло выбирать - куда идти ? В сторону стабильности либо дестабилизации.

Так вот на этом переломном моменте, судьбы Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева пересеклись во имя исполнения одной единственной миссии - это поднять страну с колен и сделать её максимально сильной, цветущей и благополучной!

Тандем - это перспектива обязательной взаимной ротации двух лидеров, но не это было важно, никто не ставил личные политические амбиции превыше - общественных, государственных…

Поэтому тандема, как такового нет. А есть огромное желание служить Кыргызстану вот и всё!

Не разбивая страну на "юг/север", на сказочно богатых и абсолютно нищих. Надо было наводить везде порядок, устанавливать законность, чтобы не было этого уродливого разрыва в обществе, чтобы вера в справедливость не угасла в сердцах людей…

Вот ради достижения этих целей и начали свою миссию два друга и соратника в лице Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева.

А вот кто заинтересован их закрепить под узкопрофильное понятие политического тандема - это совершенно другой вопрос.

Также, как и сочинение сказок про "властный тандем" , про страшные разборки и конфликты внутри тандема…

А в реальности - тандема нет, соответственно нет и разногласий!

Тем не менее оппоненты нынешней власти никак не оставляют надежд, что разлад между сторонами придуманного ими же тандема все-таки состоится.

Однако, если не дождутся ничего, то упертые оппоненты готовы приложить к этому руку.

Тем не менее стоит Садыру Жапарову принять решение избираться на второй президентский срок, то Ташиев обязательно поддержит друга в этом его решении. Поддержит в качестве верного соратника.

Опытного политика. Тем более глава ГКНБ совершенно четко высказал позицию – он поддержит кандидатуру Садыра Жапарова на выборах, в случае если нынешний президент решится второй срок.

Потому что стороны поняли, - хорошо, когда политические решения принимает один человек, а второй, у которого тоже много полномочий оперативно доводит решения до логического конца. Такая особенность правления - это подстраховка для государства.

Но называемые "олигархи", не олигархи, вечно политические игроки, давно стали оппонентами нынешнего руководства.

Причем против пожеланий народа. Вера в силу денег, красивых слов - у них всегда была и есть.

С запуском маховика борьбы с элитно-криминальной олигархией именно союз "Жапарова и Ташиева" запомнят, как самый движовый и решительный.

Уже ставят в заслугу то, что в годы их правления страна, что называется, "встала с колен", вернула престиж и проводит независимую политику.

И об этом чаще говорят не так называемый "белодомовский пул экспертов", а периферия, глубинный народ.

К примеру, если раньше складывалось впечатление, что Кыргызстан – крайне коррумпированная и криминализованная страна, то благодаря политической воле Садыра Жапарова и практической стратегии Камчыбека Ташиева криминал в КР был ликвидирован.

Одна из функций тандема Жапаров-Ташиев - ее можно назвать основополагающей - заключается в том, что и первый, и второй лица уравновешивают различные групповые интересы.

В Кыргызстане создавались и раньше тандемы, но итог у них был нерадостный.

Но по истечению трех с лишним лет мы можем наблюдать, что институт биполярного управления государством подтвердил свое право на эффективное существование. Жапаров-Ташиев и дальше будут эволюциировать, задавать ход истории, четко выполнять потребности Кыргызстана и запросы общества…


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437144
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  