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Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину

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В городе Санрайз в американском штате Флорида сотрудники полиции застрелили вооруженную женщина, которая грозилась покончить с собой. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на Fox News.

По словам представителей шерифа округа Бровард, штурмовая группа SWAT 25 августа получила сообщение о том, что женщина забаррикадировалась в квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством.

Пресс-секретарь шерифа Веда Коулман-Райт заявила, что женщина перестала отвечать полицейским, после чего штурмовая группа ворвалась в квартиру. Внутри комнаты они обнаружили вооруженную пистолетом женщину и застрелили ее. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Имя женщины не называется.

URL: http://www.vb.kg/365403
Теги:
США
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