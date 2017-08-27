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В США ферму Марка Твена выставили на продажу за $1,85 млн

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Ферму американского писателя Марка Твена, расположенную в окрестностях города Реддинг, штат Коннектикут, выставили на продажу за $1,85 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC News.

Ферма носит название Jean"s Farm и занимает более 7 гектаров. Ферма была приобретена в 1860 году и названа в честь младшей дочери писателя, Джейн. Площадь дома составляет 339 кв. м. В нем находятся пять спален и четыре ванные комнаты.

Главный дом был также построен в 1860 году. Его нынешние владельцы тщательно отреставрировали помещения внутри и восстановили исторический фасад здания.

Вместе с домом покупателей ждет ряд "бонусов", таких как кинотеатр, студия и бассейн с морской водой, пруд с рыбами, а также множество мостов и зеленых лугов.

URL: http://www.vb.kg/365404
Теги:
США
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