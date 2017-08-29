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"Манас оюндары-2017": сборная Бишкека первая по кыргыз курошу

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Гулиза Авазова

В физкультурно-оздоровительном комплексе города Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область) завершились состязания по кыргыз курошу в рамках республиканских игр по национальным видам спорта "Манас оюндары – 2017".

Как сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, в личном зачете за награды боролись представители 9 команд из семи областей страны, а также городов Ош и Бишкек. Всего разыгрывались семь комплектов медалей.

Среди спортсменов - один из знаменитых борцов Нурбек Кожобеков, который выступал в весовой категории до 96 кг, в финале одолев Дуулата Момбекова, завоевал золото и принес очки своей команде - сборной Бишкека.

По итогам всех состязаний в командном зачете первое место у Бишкека. На втором месте Таласская область и на третьем - представители Джалал-Абадской области.

Победители игр в личном зачете:

  1. до 55 кг - Руслан Урматбек уулу (город Бишкек)
  2. до 60 кг - Сымбат Алымбеков (Таласская область)
  3. до 66 кг - Мирхат Шамбек уулу (Таласская область)
  4. до 74 кг - Кубанычбек уулу Бексултан (город Бишкек)
  5. до 84 кг - Шамшидин уулу Кененбек (Таласская область)
  6. до 96 кг - Нурбек Кожобеков (город Бишкек)
  7. свыше 96 кг - Тилек Куралов (город Бишкек)

Отметим, на Иссык-Куле стартовали республиканские игры "Манас оюндары-2017", где участники будут состязаться по 8 национальным видам спорта, таким как көк бөрү, тогуз коргоол, ордо, салбуурун (буркут салуу, тайган жарыш и стрельба из лука), кыргыз курөш, алыш, эр эңиш и конные скачки на разные дистанции. В рамках игр пройдут состязания по кок-бору на Кубок Кыргызстана с призовым фондом 500 тысяч сомов.

Республиканские игры по национальным видам спорта проводятся раз в 4 года. Последний раз они прошли в 2013 году и победителем стала сборная Чуйской области. Ранее состязания "Манас оюндары" назывались спартакиадой по национальным видам спорта.

URL: http://www.vb.kg/365484
Теги:
борьба, национальные виды спорта, спорт
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