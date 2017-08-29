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В Минобразования рассказали о коррупции и аренде учебников в школах

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Родион Решетов

Сегодня, 29 августа, в ходе пресс-конференции руководство Министерства образования и науки КР рассказало о насущных проблемах в школах республики. И главный вопрос - так называемые "вступительные взносы". Отметим, ранее Минобразования запустило вотсап-канал, на который родители могут отправлять сообщения о взятках за прием их детей в школы.

По данным министерства, за первые две недели поступило более 500 сообщений. Правда, были ли применены какие-либо меры в отношении недобросовестных директоров в ведомстве, не уточнили.

Кроме того, был поднят вопрос о внедрении системы аренды за учебники. Как стало известно в ходе пресс-конференции, ранее рассматривалось предложение о введении оплаты за школьные пособия в 400 общеобразовательных учреждениях. В ведомстве успокоили: эта норма рассматривалась, но ее не поддержали.

"Пять лет назад у нас обеспечение школ учебниками было 56%, сейчас почти 90%. Но эта проблема сохраняется, у нас есть нехватка учебников. А во-вторых, есть вопрос об обновлении книжного фонда. А схема аренды учебников - это нормальная схема, которая применяется во многих странах. Речь идет об аренде, поэтому мы запустили в пилотном режиме в одном из районов Чуйской области, это 40 школ. Речь идет об аренде на сумму от 20 до 25 сомов, и если этот проект себя оправдает и понравится родителям, то будет использоваться по всей стране", - сказала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.

URL: http://www.vb.kg/365492
Теги:
Министерство образования, образование
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