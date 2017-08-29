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Пропускайте скорую помощь. В Бишкеке проходит рейд "Маяк"

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Наталья Ли

Скорая помощь вместе с ГУПМ МВД проводит в Бишкеке рейд "Маяк". Об этом сообщает Егор Борисов, заведующий реанимацией станции СМП столицы.

Медики и милиция выявляют водителей, которые не пропускают реанимацию. Одна из карет скорой помощи едет по улицам столицы с включенным спецсигналом, а сразу за ней машина патрульной милиции.

Тех, кто не пропускает скорую, оперативно останавливают сотрудники ГУПМ и штрафуют.

Отметим, штраф предусмотрен в размере 5 расчетных показателей, или 500 сомов.

"Странно унизительный штраф за непропуск скорой помощи", - отметил Борисов.

За первые 20 минут рейда милиция оштрафовала девять нарушителей.

URL: http://www.vb.kg/365514
Теги:
скорая помощь, Патрульная милиция
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