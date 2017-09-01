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На праздничный айт намаз вышло более 30 тысяч человек

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Глеб Куренев

Сегодня, 1 сентября, на праздничный намаз в честь празднования Курман айта на старую площадь Бишкека вышло более 30 тысяч человек.

Те, кто не смогли прийти в цент столицы, молились во всех мечетях города. Об этом рассказал мэр г. Бишкек Албек Ибраимов. Безопасность, собравшихся обеспечивали более 2000 сотрудников милиции.

Желающие занять место поближе к сцене начали приходить на площадь до 6 часов утра.

Мэр столицы также отметил, что это большой и светлой праздник, например, многие городские кафе с утра делятся бесплатной едой.

Стоит напомнить, что Курман айт является один из главных праздников для мусульман.

URL: http://www.vb.kg/365641
Теги:
ислам, праздник, Бишкек
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