На праздничный айт намаз вышло более 30 тысяч человек

Сегодня, 1 сентября, на праздничный намаз в честь празднования Курман айта на старую площадь Бишкека вышло более 30 тысяч человек.

Те, кто не смогли прийти в цент столицы, молились во всех мечетях города. Об этом рассказал мэр г. Бишкек Албек Ибраимов. Безопасность, собравшихся обеспечивали более 2000 сотрудников милиции.

Желающие занять место поближе к сцене начали приходить на площадь до 6 часов утра.

Мэр столицы также отметил, что это большой и светлой праздник, например, многие городские кафе с утра делятся бесплатной едой.

Стоит напомнить, что Курман айт является один из главных праздников для мусульман.