Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

Кыргызстан оказался на 85-м месте в рейтинге гендерного равенства

152  0
Айдана Абдуваитова

Кыргызстан занял 85-е место в рейтинге равноправия полов. Об этом сообщается в ежегодном рейтинге Global Gender Gap от Всемирного экономического форума.

Авторы исследования отмечают, что в этом году мировая тенденция развития гендерного равенства не просто остановилась, но пошла на спад. По сравнению с прошлым годом среднемировой уровень равенства полов снизился с 68,3% до 68%. В таком случае странам понадобятся в среднем 100 лет, чтобы добиться истинного равноправия.

Быстрее всего гендерного равноправия могут достичь страны Западной Европы - через 61 год, страны Южной Азии - через 62 года и 79 лет понадобится странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

Намного дольше для достижения равенства полов придется поработать странам Северной Африки - 168 лет, Северной Африки - 157 лет, Центральной Азии - 128 лет и 102 года странам Восточной Европы.

В топ 5 стран с лучшими возможностями для женщин вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция.

Аутсайдером рейтинга стал Йемен. В этой стране женщинам намного сложнее реализовать свои права.

В общем зачете Кыргызстан оказался на 85-м месте, расположившись между Индонезией и Суринамом. В группе стран СНГ лидируют Казахстан (52) , Украина (61), Россия (71). Таджикистан (95), Армения (97) и Азербайджан (98) отстают по условиям для равноправия полов.

Исследование проводилось в 144 странах мира по четырем основным направлениям: здравоохранение, образование, экономические возможности и политическая деятельность женщин.

URL: http://www.vb.kg/369097
Теги:
гендер, рейтинг
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  