Кыргызстан оказался на 85-м месте в рейтинге гендерного равенства

Кыргызстан занял 85-е место в рейтинге равноправия полов. Об этом сообщается в ежегодном рейтинге Global Gender Gap от Всемирного экономического форума.

Авторы исследования отмечают, что в этом году мировая тенденция развития гендерного равенства не просто остановилась, но пошла на спад. По сравнению с прошлым годом среднемировой уровень равенства полов снизился с 68,3% до 68%. В таком случае странам понадобятся в среднем 100 лет, чтобы добиться истинного равноправия.

Быстрее всего гендерного равноправия могут достичь страны Западной Европы - через 61 год, страны Южной Азии - через 62 года и 79 лет понадобится странам Латинской Америки и Карибского бассейна.

Намного дольше для достижения равенства полов придется поработать странам Северной Африки - 168 лет, Северной Африки - 157 лет, Центральной Азии - 128 лет и 102 года странам Восточной Европы.

В топ 5 стран с лучшими возможностями для женщин вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция.

Аутсайдером рейтинга стал Йемен. В этой стране женщинам намного сложнее реализовать свои права.

В общем зачете Кыргызстан оказался на 85-м месте, расположившись между Индонезией и Суринамом. В группе стран СНГ лидируют Казахстан (52) , Украина (61), Россия (71). Таджикистан (95), Армения (97) и Азербайджан (98) отстают по условиям для равноправия полов.

Исследование проводилось в 144 странах мира по четырем основным направлениям: здравоохранение, образование, экономические возможности и политическая деятельность женщин.