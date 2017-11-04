Подозреваемым в убийстве чиновницы в Подмосковье оказался гражданин РУз

Выпивший мигрант убил советника главы городского округа Электросталь 29‐летнюю Дарью Туркину за то, что она предъявила ему претензии по поводу некачественного ремонта. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным сайта, Туркина наняла 40-летнего гражданина Узбекистана, чтобы он отремонтировал ее частный дом в подмосковном Ногинске.

Качеством работ женщина была недовольна. В день убийства - 31 октября - мужчина пришел к своей нанимательнице в состоянии алкогольного опьянения и в ответ на очередные претензии нанес ей множественные ножевые ранения.

После произошедшего он украл все драгоценности из дома, сдал их в ближайший ломбард, и купил наркотики. Затем он направился в полицию, где заявил, что нашел мертвую хозяйку в доме.

Правоохранители произвели проверку в ближайших ломбардах и выяснили, что именно мигрант принес в один из них украшения, что и вызвало подозрения у полиции.

Официальный представитель регионального управления СКР Евгения Кирюшина подтвердила изданию, что задержанному предъявлено обвинение по части первой статьи 105 УК РФ "Убийство". Он признался в убийстве.