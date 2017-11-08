В БЧК упал автомобиль. Погибли отец и сын

В Большой Чуйский канал упал автомобиль, в котором находились мужчина и его малолетний сын. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Уточняется, что вызов поступил 7 ноября примерно в 21.00. На место выехали сотрудники службы спасения. В БЧК, неподалеку от ГЭС-5, упал автомобиль. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину с двумя детьми, а также автомобиль в воде. Это была супруга и дети мужчины, который остался в автомобиле. Они смогли самостоятельно выбраться из авто и не получили никаких травм.

В ходе спасательных мероприятий из воды достали автомобиль марки "Пежо", котором находились мужчина 1975 года рождения и его 6-летний сын. Тела погибших были переданы сотрудникам милиции.