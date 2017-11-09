Член ОПГ Кольбаева украл из "Лексуса" телефон Vertu за 20 тысяч евро

В Бишкеке член ОПГ украл из автомашины марки "Лексус 570" сотовый телефон и борсетку. По данным столичной милиции, сумма ущерба составила более миллиона сомов. В ГУВД отметили, что злоумышленник также украл телефон марки Vertu.

Отметим, что стоимость этого мобильного устройства варьируется от 10 до 30 тысяч евро в зависимости от комплектации.

Преступник находился на свободе недолго. В ходе разыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Задержанным оказался 29-летний гражданин С.Н. Он состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки Камчы Кольбаева.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 164 ("Кража") УК КР.