В Бишкеке отобрали лучших боксеров Кыргызстана

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по боксу среди мужчин и женщин. Отметим, на турнире выступили более 110 боксеров из семи областей страны, а также из городов Ош и Бишкек.

В заключительный день первенства прошли финальные поединки, где мужчины соревновались в 10 весовых категориях.

Но сначала на ринг вышли девушки, среди которых разыгрывали два комплекта наград. В весе до 57 кг, где Шахриза Халилова одолела Масадык кызы Алину, а затем Мамасали кызы (до 64 кг), оказалась сильнее Барчынай Узгенбаева.

После начались бои среди мужчин и в финале весовой категории до 49 кг молодой боксер Сыргак Джансеитов одолел более опытного соперника - Мирлана Туркбай уулу. По итогам чемпионата Джансеитов также признан лучшим боксером состязаний.

Затем в весе до 52 кг за золото Азат Усеналиев нанес поражение Жаныбеку Мусаеву и стал чемпионом страны. Отметим, бронзу в этом весе взял призер Азиатских игр-2014 Турат Осмонов. Также чемпионом страны стал Сирожидин Абдуллаев (до 56 кг), который в финале оказался сильнее Баямана Алимбекова.

В следующем весе до 60 кг бронзовый призер чемпионата Азии и член сборной Омурбек Малабеков вел уверенный поединок против Мунарбека Сейитбек уулу и завоевал золото. Также один из лидеров сборной Кыргызстана Эрмек Сакенов (до 69 кг) в финале оказался сильнее Абдурахмана Абдурахманова.

Бронзовый призер студенческого чемпионата мира Темирлан Осмонов (до 64 кг) провел поединок в финале с обладателем бронзы последнего чемпионата Азии Нурланом Кобашевым. Соперники старались не уступать друг другу, по итогам поединка золото досталось Кобашеву.

Одним из самых интересных поединков стала встреча Ильяса Муканбетова с Ильязом Акматалиевым в весе до 75 кг. Боксеры составили друг другу равную конкуренцию, но в двух раундах более активным был Муканбетов, который, к тому же, умело защищался. В итоге он и стал чемпионом страны.

Участник Олимпийских игр-2016 Эркин Адылбек уулу (до 81 кг) досрочно выиграл у Баямана Ильясова, а Сергей Паренко (до 91) одолел Жакшылыка Кузалиева, а также в тяжелом весе чемпионом стал Зиядин Муминов. Последний бой также завершился досрочно, тренер снял с боя его соперника Азата Асыкбаева.

По итогам состязаний лучшим судьей признан Иса Кунасов, а тренером чемпионата стал Марат Шамаматов.

Напомним, турнир проводился в целях отбора лучших боксеров страны на Азиатские игры, которые пройдут в 2018 году в Индонезии.