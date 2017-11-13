Погода
$ 69.74 - 69.93
€ 81.35 - 81.70

В Бишкеке отобрали лучших боксеров Кыргызстана

309  1
Гулиза Авазова, Глеб Куренев

Во Дворце спорта имени Кожомкула в Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по боксу среди мужчин и женщин. Отметим, на турнире выступили более 110 боксеров из семи областей страны, а также из городов Ош и Бишкек.

В заключительный день первенства прошли финальные поединки, где мужчины соревновались в 10 весовых категориях.

Но сначала на ринг вышли девушки, среди которых разыгрывали два комплекта наград. В весе до 57 кг, где Шахриза Халилова одолела Масадык кызы Алину, а затем Мамасали кызы (до 64 кг), оказалась сильнее Барчынай Узгенбаева.

После начались бои среди мужчин и в финале весовой категории до 49 кг молодой боксер Сыргак Джансеитов одолел более опытного соперника - Мирлана Туркбай уулу. По итогам чемпионата Джансеитов также признан лучшим боксером состязаний.

Затем в весе до 52 кг за золото Азат Усеналиев нанес поражение Жаныбеку Мусаеву и стал чемпионом страны. Отметим, бронзу в этом весе взял призер Азиатских игр-2014 Турат Осмонов. Также чемпионом страны стал Сирожидин Абдуллаев (до 56 кг), который в финале оказался сильнее Баямана Алимбекова.

В следующем весе до 60 кг бронзовый призер чемпионата Азии и член сборной Омурбек Малабеков вел уверенный поединок против Мунарбека Сейитбек уулу и завоевал золото. Также один из лидеров сборной Кыргызстана Эрмек Сакенов (до 69 кг) в финале оказался сильнее Абдурахмана Абдурахманова.

Бронзовый призер студенческого чемпионата мира Темирлан Осмонов (до 64 кг) провел поединок в финале с обладателем бронзы последнего чемпионата Азии Нурланом Кобашевым. Соперники старались не уступать друг другу, по итогам поединка золото досталось Кобашеву.

Одним из самых интересных поединков стала встреча Ильяса Муканбетова с Ильязом Акматалиевым в весе до 75 кг. Боксеры составили друг другу равную конкуренцию, но в двух раундах более активным был Муканбетов, который, к тому же, умело защищался. В итоге он и стал чемпионом страны.

Участник Олимпийских игр-2016 Эркин Адылбек уулу (до 81 кг) досрочно выиграл у Баямана Ильясова, а Сергей Паренко (до 91) одолел Жакшылыка Кузалиева, а также в тяжелом весе чемпионом стал Зиядин Муминов. Последний бой также завершился досрочно, тренер снял с боя его соперника Азата Асыкбаева.

По итогам состязаний лучшим судьей признан Иса Кунасов, а тренером чемпионата стал Марат Шамаматов.

Напомним, турнир проводился в целях отбора лучших боксеров страны на Азиатские игры, которые пройдут в 2018 году в Индонезии.

URL: http://www.vb.kg/369486
Теги:
бокс, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Zheka Fatbely
13.11.2017, 10:50

Ilyas je macho alamedina

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  