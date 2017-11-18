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В Париже задержаны десятки грузин - воров в законе

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Парижская полиция задержала 35 бандитов из стран бывшего СССР, подозреваемых в серии грабежей. В их числе есть восемь женщин. Об этом сообщает Росбалт.

Как передает телеканал BFM TV, французские СМИ называют группировку "les "Vory v Zakone"". Среди задержанных - 26 граждан Грузии. Они устраивали кражи со взломом, занимались контрабандой сигарет, а также их обвиняют в пгрупповом изнасиловании.

При обыске у задержанных изъяли оружие, поддельные документы и 70 тыс. евро. Помимо этого, арестованы 200 тыс. евро на счетах преступников.

С правоохранителями во Франции сотрудничает МВД Грузии. По данным ведомства, задержанные продавали награбленное выходцам из Армении, проживающим в Париже.

URL: http://www.vb.kg/369836
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