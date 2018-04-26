На допросе Сапару Исакову стало плохо?

Скорая в ГКНБ КР приехала для ежедневного осмотра и мониторинга самочувствия находящихся в СИЗО задержанных. Об этом VB.KG сообщил официальный представитель ГКНБ КР Рахат Сулайманов.

- Она принадлежит Военно-медицинской службе (ВМС КР). Это их рутинная ежедневная работа. Она приезжала позавчера, вчера и приедет завтра. И ее прибытие никак не связано с вызовом на допрос Сапара Исакова, - пояснил Сулайманов.

Напомним, сегодня бывший глава правительства КР вызван в 15.00 на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.