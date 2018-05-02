Дуйшенбека Зилалиева судят за ложное сообщение о бомбе

В Первомайском райсуде начался процесс над Дуйшенбеком Зилалиевым. Его обвиняют в "Заведомо ложном сообщение об акте терроризма".

В качестве свидетеля суд заслушал показания курсанта Академии МВД Самару Омуракунову. Она подтвердила, что в день инаугурации Сооронбая Жээнбекова находилась на посту на пересечении улицы Московской и проспекта Айтматова.

"Около меня остановилась машина, и Зилалиев из окна мне сказал, что сейчас взорвется бомба. При этом он не говорил мне о форме, как он до этого пояснял следствию. Речь шла именно о взрывном устройстве. О чем я и сообщила в ГКНБ", - рассказала курсант.

После допроса судья Эмиль Каипов принял решение о продолжении судебного процесса 15 мая текущего года.

Напомним, что сообщение о якобы заложенной бомбе в день инаугурации главы КР поступило в ГКНБ 24 ноября прошлого года. Позже следствие установило, что оно исходило от экс-главы ФУГИ Дуйшенбека Зилалиева. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".