Празднование выпускных в ресторанах запрещено

Учителя и директора школ, уличенные в сборе средств на торжество, будут уволены.

Торжественные мероприятия по случаю вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 9-х классов пройдут 20 июня 2018 года в 10.00, а 11-х классов – 23 июня в 10.00. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Как отмечается, выпускные должны быть проведены только на территории школ.

"Запрещается организация мероприятий на природе или в развлекательных заведениях. Директорам школ поручено провести родительские собрания по ограничению родительских материальных и денежных затрат на проведение торжества. Согласно приказу, по фактам незаконного сбора денежных средств классные руководители, учителя и директора будут нести ответственность вплоть до увольнения", - подчеркнули в Минобразования.