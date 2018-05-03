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Празднование выпускных в ресторанах запрещено

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Виктория Григоренко

Учителя и директора школ, уличенные в сборе средств на торжество, будут уволены.

Торжественные мероприятия по случаю вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам 9-х классов пройдут 20 июня 2018 года в 10.00, а 11-х классов – 23 июня в 10.00. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

Как отмечается, выпускные должны быть проведены только на территории школ.

"Запрещается организация мероприятий на природе или в развлекательных заведениях. Директорам школ поручено провести родительские собрания по ограничению родительских материальных и денежных затрат на проведение торжества. Согласно приказу, по фактам незаконного сбора денежных средств классные руководители, учителя и директора будут нести ответственность вплоть до увольнения", - подчеркнули в Минобразования.

URL: https://www.vb.kg/370617
Теги:
Министерство образования, образование, праздник, школа
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