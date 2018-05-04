В Бишкеке "накрыли" бордель с интернет-проститутками

В студии работали девушки, устраивающие порно-шоу через веб-камеру. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Бишкека.

Как отмечается, в милицию поступило сообщение, что бишкекчанин организовал студию по изготовлению и сбыту порнографических материалов.

- Девушкам предоставлялась комната со всем оборудованием, где они через Интернет "общались" с клиентами и выполняли их "заказы" за определенную денежную сумму. Студия работала в несколько смен. В доме находилось на момент приезда правоохранителей около 30 веб-моделей – студенток вузов. Интерьер был соответствующий - в каждой из комнат имелись двухместные спальные кровати и компьютер с веб-камерой. В ходе обыска также обнаружено 16 компьютеров и более 150 интим-предметов, - проинформировали в ГУВД.

Уточняется, что организатором порно-студии оказался А.Д., 1990 года рождения.

- В рамках возбужденного уголовного дела сотрудниками УВД Октябрьского района был осуществлен обыск дома. В ходе него обнаружены различные видеоматериалы. Экспертиза подтвердила, что они содержат в себе порнографические сцены, - добавили в ГУВД.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 262 "Изготовление или сбыт порнографических предметов" УК КР. Ведется следствие.