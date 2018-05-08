Президент Жээнбеков собрался в Сочи. Зачем?

Саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Сочи 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Уже обсуждены вопросы подготовки запланированного на 14 мая 2018 года в Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета", – отмечает ведомство.

Уточняется, что речь пойдет о товарообороте между государствами, барьерами внутри интеграционного объединения и влиянии недавних санкций и антисанкций на ЕАЭС.

Напомним, в настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Пока ЕЭК не располагает информацией о том, кто будет представлять Армению.

Переговоры главы КР Сооронбая Жээнбекова и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна по поводу предстоящего мероприятия прошли 2 мая 2018 года.

И, отметим, это первая евразийская встреча с участием новоизбранного президента России Владимира Путина.