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Стали известны все имена фигурантов заключения депутатской комиссии по ТЭЦ

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Марина Осипова

Как уже сообщала "Вечерка", сегодня в парламенте будет заслушан отчет депутатской комиссии по ситуации на ТЭЦ и рациональности использования китайского кредита.

В распоряжение VB.KG попали две страницы окончательного варианта справки. В них указаны фамилии всех политиков и чиновников, так или иначе имеющих отношение к подписанию соглашения с китайской компанией.

Напомним, что выводы депутатской комиссии носят, т.с., ознакомительный и рекомендательный характер. Но документы и факты, на основании которых были сделаны выводы, могут быть переданы в правоохранительные и следственные органы.

URL: https://www.vb.kg/370769
Теги:
Китай, парламент, Кыргызстан, безТЭЦ, Жогорку Кенеш, ТЭЦ
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Комментарии
pok lian
10.05.2018, 14:17
Карма: +12
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Плюсов: 17
Минусов: 5
Комментариев: 12

Депутаты признали, что модернизация ТЭЦ Бишкека была необходима, так как собственных средств у республики не было. Об этом сказано в заключении депутатской комиссии по расследованию причин аварии на столичной теплоцентрали.

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pok lian
10.05.2018, 14:19
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 17
Минусов: 5
Комментариев: 12

ТБЕА аффелировано с  руководителями Китая, именно Китай лоббировал данную компанию. Это было условие кредита.

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Гражданин
10.05.2018, 14:33

Этот договор которые наши жепжутаты подписывали является угрозой для территориальной целостности нашей страны, потому китай никогда и никому не прощал и не прощал долги а мы теперь должны им 500 миллионов долларов, всех кто подписал нужно привлечь к ответственности потому в случае не уплаты кредита китай отнимет нарынскую или иссык кульскую область так они ближе к китаю как китай отнял у таджикистана земли в бадахшане, или они хотят доить народ как худую корову и так расплатиться

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Гвоздь
10.05.2018, 14:47

Гражданин

Этот договор которые наши жепжутаты подписывали является угрозой для территориальной целостности нашей страны, потому китай никогда и никому не прощал и не прощал долги а мы теперь должны им 500 миллионов долларов, всех кто подписал нужно привлечь к ответственности потому в случае не уплаты кредита китай отнимет нарынскую или иссык кульскую область так они ближе к китаю как китай отнял у таджикистана земли в бадахшане, или они хотят доить народ как худую корову и так расплатиться

В советское время говорили,: Чтобы захватить Фрунзе, не обязательно вводить войска, достаточно разбомбить ЦЭЦ зимой. Наша власть это и сделала.

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