Стали известны все имена фигурантов заключения депутатской комиссии по ТЭЦ

Как уже сообщала "Вечерка", сегодня в парламенте будет заслушан отчет депутатской комиссии по ситуации на ТЭЦ и рациональности использования китайского кредита.

В распоряжение VB.KG попали две страницы окончательного варианта справки. В них указаны фамилии всех политиков и чиновников, так или иначе имеющих отношение к подписанию соглашения с китайской компанией.

Напомним, что выводы депутатской комиссии носят, т.с., ознакомительный и рекомендательный характер. Но документы и факты, на основании которых были сделаны выводы, могут быть переданы в правоохранительные и следственные органы.