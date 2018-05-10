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Депутатам показали "плоскогубцы за $600". Экс-глава ТЭЦ заявил: "Это не те"

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Оксана Гут

В Жогорку Кенеше продолжается заседание по итогам депутатской комиссии о причинах январской аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональном использовании 386 млн долларов на ее модернизацию.

Депутат от СДПК Рыскелди Момбеков попросил показать ему "плоскогубцы за 600 долларов".

На что директор столичной ТЭЦ Андрей Воропаев, выйдя на центральную трибуну, устроил демонстрацию.

- Вот этот набор инструментов китайцы назвали "плоскогубцами". Таких наборов два, каждый по 320 долларов США. Плюс лента лежит с той стороны, - рассказал и показал Воропаев.

Однако депутаты вновь остались недовольны.

- Позорно, когда на главной трибуне глава ТЭЦ показывает плоскогубцы. И почему они до сих пор лежали на складе? По кондиционерам и лифтам информацию не просто так же взяла депутатская комиссия. Информация пришла за подписью Кулматова. 54 тысячи долларов один кондиционер – это что такое? – возмутился нардеп от "Республика – Ата-Журт" Акыл Жамангулов.

Слово взял экс-директор ТЭЦ Бишкека, уволенный с должности после аварии, Нурлан Омуркул уулу.

- Извините, но это смешно. Все оборудование, в том числе плоскогубцы, лифты, кондиционеры покупали они. Что здесь сейчас показали – это не то. Были другие. Цены явно завышены. Это факт, - выдал он.

Депутаты этих слов будто долго ждали, потому даже стали аплодировать "бесстрашному оратору".

Один только социал-демократ Дастан Бекешев возмутился:

- Вот сейчас Андрей Воропаев показал плоскогубцы, предыдущий сказал, это не такие. Другие какие-то "они покупали". Кто они? Вы же были в то время директором ТЭЦ? Кто лифты, плоскогубцы, кондиционеры покупал? И кто принимал их на баланс? – обратился нардеп к Нурлан Омуркул уулу за объяснениями.

- Покупала китайская компания ТВЕА, - с трудом, наконец, ответил экс-глава ТЭЦ.

Судя по развернувшейся дискуссии, сегодня парламентарии окончательного решения не примут.

URL: https://www.vb.kg/370782
Теги:
Дастан Бекешев, коррупция, Рыскелди Момбеков, Жогорку Кенеш, ТЭЦ
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