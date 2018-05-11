Сооронбай Жээнбеков встретится с Владимиром Путиным

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 14 мая 2018 года в г.Сочи Российской Федерации, сообщает отдел информполитики АПКР. Об этом, напомним, уже ранее писала редакция VB.KG.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета будут обсуждаться актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.

На заседании Евразийской экономической комиссией будет представлен Доклад "Кыргызская Республика: два года в Евразийском экономическом союзе. Первые результаты", отражающий основные итоги деятельности республики за два года в рамках Союза.

Также планируется проведение двусторонней встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где планируется обсудить весь спектр двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве.