Депутатский корпус. Сколько раз нужно "отрезать"?

В Кыргызстане необходимо сокращать Аппарат правительства. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические векторы и экономические приоритеты в работе нового правительства КР" заявил председатель Национального делового клуба Сергей Пономарев.

Он отметил, что для республики с небольшим количеством населения кабмин слишком многочислен.

"Думаю, стоит оставить только первого вице-премьера и главу кабинета министров. Также убрать министерства, не имеющие политической функции", - подчеркнул Сергей Васильевич.

Согласился с подобной позицией и парламентарий Дастан Бекешев (СДПК). При этом, он уверен, что сокращать стоит не только кабмин, но и депутатский корпус.

- В правительстве слишком много дублирующих функций. Поэтому лично я соглашусь с этим мнением. При этом, опасаться "вымывания" квалифицированных специалистов при оптимизации также не стоит. В министерствах ими дорожат. А брать еще большее их число при столь незначительной зарплате просто невозможно. Поэтому, на эффективности работы правительства подобный шаг не отразится. Но этот вопрос в любом случае стоит решать структурно и разумно. Я также считаю, что будет правильным сократить до 90 человек и представителей ЖК . Слишком много для маленькой республики 120 парламентариев. Правда, будет ли принято это решение, сказать трудно, - подчеркнул в беседе с VB.KG Дастан Бекешев.

При этом представитель кабмина, министр экономики Олег Панкратов уточнил, что решать подобные вопросы необходимо с учетом поставленных задач и проектов.

- В своем министерстве я не планирую оптимизацию. У нас достаточно большой перечень задач. Моя позиция, что штат людей и единиц техники в том или ином ведомстве зависит в первую очередь от проектной нагрузки. Недостаток подобных ресурсов может негативно отразится на эффективности работы и реализации проекта. Здесь все условно, - отметил Олег Панкратов в беседе "Вечерке".