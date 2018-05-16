Погода
$ 68.26 - 68.56
€ 80.50 - 81.65

Депутатский корпус. Сколько раз нужно "отрезать"?

133  0
Виктория Григоренко

В Кыргызстане необходимо сокращать Аппарат правительства. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические векторы и экономические приоритеты в работе нового правительства КР" заявил председатель Национального делового клуба Сергей Пономарев.

Он отметил, что для республики с небольшим количеством населения кабмин слишком многочислен.

"Думаю, стоит оставить только первого вице-премьера и главу кабинета министров. Также убрать министерства, не имеющие политической функции", - подчеркнул Сергей Васильевич.

Согласился с подобной позицией и парламентарий Дастан Бекешев (СДПК). При этом, он уверен, что сокращать стоит не только кабмин, но и депутатский корпус.

- В правительстве слишком много дублирующих функций. Поэтому лично я соглашусь с этим мнением. При этом, опасаться "вымывания" квалифицированных специалистов при оптимизации также не стоит. В министерствах ими дорожат. А брать еще большее их число при столь незначительной зарплате просто невозможно. Поэтому, на эффективности работы правительства подобный шаг не отразится. Но этот вопрос в любом случае стоит решать структурно и разумно. Я также считаю, что будет правильным сократить до 90 человек и представителей ЖК . Слишком много для маленькой республики 120 парламентариев. Правда, будет ли принято это решение, сказать трудно, - подчеркнул в беседе с VB.KG Дастан Бекешев.

При этом представитель кабмина, министр экономики Олег Панкратов уточнил, что решать подобные вопросы необходимо с учетом поставленных задач и проектов.

- В своем министерстве я не планирую оптимизацию. У нас достаточно большой перечень задач. Моя позиция, что штат людей и единиц техники в том или ином ведомстве зависит в первую очередь от проектной нагрузки. Недостаток подобных ресурсов может негативно отразится на эффективности работы и реализации проекта. Здесь все условно, - отметил Олег Панкратов в беседе "Вечерке".

URL: https://www.vb.kg/370871
Теги:
Дастан Бекешев, парламент, правительство, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  