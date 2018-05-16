Под видом "правоверного"... Задержан подозреваемый в торговле наркотиками

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУВД Чуйской области было установлено, что на территории Московского района сбываются тяжелое наркотическое средство "героин". Так сотрудниками милиции путем оперативного внедрения 13 мая 2018 года была получена проба бело-коричневого цвета с запахом уксусного ангидрида в виде пластилина. Данный факт был зарегистрирован в книге учета преступлений ГУВД Чуйской области. Согласно исследованию Криминалистического Управления МВД КР полученные вещества являются препаратом героин весом 0,535 грамм. По данному факту следственной службой ГУВД Чуйской области было возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУВД Чуйской области 14 мая текущего года по подозрению в совершении данного преступления был задержан 49-летний Ш.А., проживающий в одном из улиц села Беловдское Московского района, где при осмотре дома во дворе были обнаружены и изъяты пластины в количестве 8-штук, завернутые скотчем, внутри которых находились вещества темно-коричневого цвета с специфическим запахом уксусного ангидрида весом 1 кг 825 грамм. Задержанный водворен в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района. Следствие продолжается.