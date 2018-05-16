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Политолог: Отношения Кыргызстана и Китая упали до самого низкого уровня

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Виктория Григоренко

Кыргызстану придется заново выстраивать дружеские отношения с Китаем. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические векторы и экономические приоритеты в работе нового правительства КР" заявил политолог Денис Бердаков.

По его словам, на протяжении всего срока наших двусторонних отношений, они никогда не были на столь низком уровне.

- Причина сложившейся ситуации кроется не только в том, что мы должны им огромную сумму денег по кредитам, но и ввязываем их в различные скандалы и судебные процессы, как это сейчас происходит с модернизацией ТЭЦ. Пока они готовы продолжать нам выдавать деньги под определенные госгарантии, но вот вкладывать их в нашу страну – уже нет. И с учетом внешнего займа, это очень плохой сигнал, - подчеркнул Денис Бердаков.

Напомним, госдолг Кыргызстана на 31 января 2018 года составляет 4,6 млрд долларов. Из них 1,7 миллиарда республика должна Китаю, а, точнее, правительственному Экспортно-импортному банку КНР. Большая часть данных кредитов ушла на инфраструктурные проекты.

А исследователи американского аналитического центра Center for Global Development и вовсе включили Кыргызстан в восьмерку страны, финансово уязвимых перед Поднебесной.

URL: https://www.vb.kg/370896
Теги:
долг, Китай, финансовый кризис, Кыргызстан, МИД
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Комментарии
Додис
16.05.2018, 15:08

А вот хорошо что отношения ...упали до такого низкого уровня! И чем меньше они упадут уровнем - тем лучше для независимости КР!

Китай как анаконда, которая вас вначале обнимает, ухаживает, ласкает своимикасаниями, уелует.. Но постепенно она вас зажимает, теснит, и начинает .. ДУШИТЬ!!.Это называется ... ПОГЛОЩЕНИЕ! Любовь - это метод. А не чувства (искенние). Но факт и суть -это ПОГЛОЩЕНИЕ!

Так что такому падению уровня отношению нужно больше радоваться, чем огорчаться!

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Vtkbc
16.05.2018, 15:51

Ну и отлично!!!

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