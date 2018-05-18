Кто ответит за побег несовершеннолетних из ИВС Токмака?

Разобрали стену, вышли... - писала "Вечерка" об этом побеге 1 мая этого года. Напомним, утром 1 мая из ИВС Токмака сбежали трое подозреваемых за различные преступления:

- Ю.Р. 2002 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст. 172 УК КР - угон автомашины.

- В.Л, 2000 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст. 164 УК КР - кража.

- П.А., 2001 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст. 97 УК КР - убийство.

Все трое были задержаны в тот же вечер. По факту побега следственной службой ОВД города возбуждено уголовное дело по ст. 336 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) УК КР. Статья предусматривает наказание – лишение свободы до 5 лет.

В настоящее время задержанные находятся в колонии для несовершеннолетних в Вознесеновке.

Что касается должностных лиц:

По факту побега из ИВС Токмака служба собственной безопасности провела внутреннее расследование. Итоги которого сегодня озвучил журналистам замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

- Начальник ГОВД Токмака и начальник ГУВД Чуйской области получили по строгому выговору. Заместитель главы ГОВД Токмака - неполное служебное соответствие (дисциплинарного взыскания в виде предупреждения - ред.). По факту побега следственно-оперативные мероприятия продолжаются, - сообщил Курсан Асанов.