Погода
$ 68.37 - 68.59
€ 80.46 - 81.41

Кто ответит за побег несовершеннолетних из ИВС Токмака?

86  0
Оксана Гут

Разобрали стену, вышли... - писала "Вечерка" об этом побеге 1 мая этого года. Напомним, утром 1 мая из ИВС Токмака сбежали трое подозреваемых за различные преступления:

- Ю.Р. 2002 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст. 172 УК КР - угон автомашины.

- В.Л, 2000 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст. 164 УК КР - кража.

- П.А., 2001 года рождения, прож. г.Токмак, задержан за совершение преступления предусмотренного ст. 97 УК КР - убийство.

Все трое были задержаны в тот же вечер. По факту побега следственной службой ОВД города возбуждено уголовное дело по ст. 336 (Побег из места лишения свободы или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) УК КР. Статья предусматривает наказание – лишение свободы до 5 лет.

В настоящее время задержанные находятся в колонии для несовершеннолетних в Вознесеновке.

Что касается должностных лиц:

По факту побега из ИВС Токмака служба собственной безопасности провела внутреннее расследование. Итоги которого сегодня озвучил журналистам замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

- Начальник ГОВД Токмака и начальник ГУВД Чуйской области получили по строгому выговору. Заместитель главы ГОВД Токмака - неполное служебное соответствие (дисциплинарного взыскания в виде предупреждения - ред.). По факту побега следственно-оперативные мероприятия продолжаются, - сообщил Курсан Асанов.

URL: https://www.vb.kg/370958
Теги:
ГУВД, ИВС, МВД, Курсан Асанов, несовершеннолетние, побег, Токмак
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  