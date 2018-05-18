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Марат Аманкулов: За снятие неприкосновенности я проголосовал ошибочно

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Оксана Гут

Секретариат СДПК распространил сообщение о том, что член партии Марат Аманкулов выступает против предложения Масалиева о лишении экс-президента статуса неприкосновенности.

- Три дня мы обсуждали итоги работы депутатской комиссии по ТЭЦ, и вчера состоялось голосование по данному вопросу. В целом заключение комиссии мы поддержали, однако за предложение Масалиева я проголосовал ошибочно. Моя позиция – против данного предложения. Оно заключается в том, чтобы лишить экс-президента статуса неприкосновенности. Я не понимаю надобности такого законопроекта, потому что на протяжении трехдневного обсуждения все депутаты признавали, что политически решение было принято правильно – модернизация ТЭЦ была необходима, китайский грант был нужен. Если есть коррупция, необходимо публично наказать виновников, но какое отношение имеет президент и его неприкосновенность? Я и депутат Жылдыз Мусабекова выступаем против предложения Масалиева, - прокомментировал вчерашнее решение Жогорку Кенеша о снятии неприкосновенности с экс-президента социал-демократ Марат Аманкулов.

Отметим, сам Марат Аманкулов и его коллега Жылдыз Мусабекова проголосовали "за" предложение депутата от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхака Масалиева.

Аманкулов объясняет это тем, что предложение Масалиева не было зачитано перед голосованием, что сделало процесс голосования менее четким и не понятным.

URL: https://www.vb.kg/370959
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Исхак Масалиев, неприкосновенность, президент, Жылдыз Мусабекова, Жогорку Кенеш, СДПК
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Комментарии
Все Сможем
18.05.2018, 18:22
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Комментариев: 2

Лишить мандата всех кто голосовал типо ошибочно

Вот такие тупые и вгоняют страну в долги и хаус

Во первых они читать не умеют им надо было зачитать в слух

Если бы не опубликовали фото голосования молчали бы все

Так как по ним сейчас пойдёт каток компроматов так как это одна большая шайка и все знают про друг друга

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