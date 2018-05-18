Марат Аманкулов: За снятие неприкосновенности я проголосовал ошибочно

Секретариат СДПК распространил сообщение о том, что член партии Марат Аманкулов выступает против предложения Масалиева о лишении экс-президента статуса неприкосновенности.

- Три дня мы обсуждали итоги работы депутатской комиссии по ТЭЦ, и вчера состоялось голосование по данному вопросу. В целом заключение комиссии мы поддержали, однако за предложение Масалиева я проголосовал ошибочно. Моя позиция – против данного предложения. Оно заключается в том, чтобы лишить экс-президента статуса неприкосновенности. Я не понимаю надобности такого законопроекта, потому что на протяжении трехдневного обсуждения все депутаты признавали, что политически решение было принято правильно – модернизация ТЭЦ была необходима, китайский грант был нужен. Если есть коррупция, необходимо публично наказать виновников, но какое отношение имеет президент и его неприкосновенность? Я и депутат Жылдыз Мусабекова выступаем против предложения Масалиева, - прокомментировал вчерашнее решение Жогорку Кенеша о снятии неприкосновенности с экс-президента социал-демократ Марат Аманкулов.

Отметим, сам Марат Аманкулов и его коллега Жылдыз Мусабекова проголосовали "за" предложение депутата от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхака Масалиева.

Аманкулов объясняет это тем, что предложение Масалиева не было зачитано перед голосованием, что сделало процесс голосования менее четким и не понятным.