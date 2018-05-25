Саранча-мутант на подходе к нашим границам - оборону пока что держим

Юг Таджикистана атакует мутировавшая саранча. Об этом сообщают СМИ республики со ссылкой на Минсельхоз РТ.

От прожорливого насекомого уже месяц страдают фермерские посевы. И хотя, как утверждают таджикские фермеры, на горных склонах ничего не выросло из-за засухи, рост саранчовых это не остановило. Насекомое мутировало и быстро приспособилось. Вместо сочной травы она питается сухим саксаулом. А чтобы быть незаметной, поменяла цвет.

Более того, как отмечают специалисты, вызывает опасение, что вредитель приспособился к химикатам. Это привело к тому, что общая площадь распространения саранчи в Таджикистане по последним данным госучреждения "Экспедиция по борьбе с саранчой" составила 88 тысяч 195 гектаров.

Хотя Кыргызстан соседствует с Таджикистаном, по заверениям специалиста департамента химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства и мелиорации КР Алмаза Алакунова, у нас в республике увеличения количества саранчовых нет.

- Дождливая погода отрицательно сказалась на численности насекомых в целом, в том числе и саранчи. Однако после подтверждения таджикскими коллегами факта нашествия этого вида вредителей мы проводим выявление и обработку очагов ее появления. На сегодняшний день ведомством уже обследовано 59 тысяч 721 гектар сельхозземель. Из них саранча обнаружена на 47 тысячах 231 гектаре угодий. При этом, в Джалал-Абаской области от вредителя уже обработано 31 тысяча 800 га, в Баткенской – 6 тысяч га, в Ошской – 3 тысячи 550 га и в Чуйской – 250 гектаров, - проинформировал VB.KG Аламкунов.

После нашествия саранчи в Таджикистане наше ведомство "держит оборону", отметил специалист.

- Идет широкомасштабное обследование. Если выявляются очаги, экстренно проводится обработка. Также привлекаем представителей из числа местной власти и населения. Тем более, что последнее в первую очередь заинтересовано в уничтожении вредителя. Ведь речь идет об их фермерских угодьях и пастбищах для выпаса скота. Но могу заверить, что техники и химикатов достаточно. Поэтому, считаю, что проблем не будет, - заверил Аламкунов.

Стоит напомнить, что последнее серьезное нашествие саранчи, уничтожившее 70 гектаров сельхозугодий в Кыргызстане, было зафиксировано в 2009 году. Чуть менее серьезное - в 2013. Последние годы появляются лишь незначительные очаги вредителя, которые удается достаточно быстро ликвидировать.