Женщина, держащая орозо, попала в больницу в тяжелом состоянии

Администрация Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики по информации, опубликованной в СМИ об использовании сотрудницей Счетной палаты машины санавиации, сообщает следующее.

В отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (санавиация) Национального госпиталя 21.05.2018 г. в 15-40 часов поступил вызов из Кочкорской ТБ от заведующего отделением реанимации Жунадиловым по поводу больной Т.Б., 2001 г.р., с диагнозом: посттравматическая энцефалопатия с астено-невротическим и судорожным синдромом. Цервикокраниалгия вертебрального генеза. Из анамнеза: больная держит пост (орозо), упала в бане, появились судороги, в связи с чем госпитализирована в Кочкорскую ТБ. Судороги не прекращались в течение 3-х суток.

По телефону консультирован неврологом Алымкуловым С.Э. Учитывая стабильное состояние больной, рекомендован перевод в плановом порядке на дальнейшее медицинское дообследование, но врачи Кочкорской ТБ опасались отправлять данную больную из-за тяжести состояния. В связи с чем для консультации больной 21.05.2018 г. в 17:30 отправлена бригада в составе невролога и реаниматолога. В Кочкорской ТБ больная осмотрена неврологом в 20:30, выставлен диагноз: судорожный синдром неясной этиологии. Больная по настоянию врача-реаниматолога Кочкорской ТБ транспортирована для дальнейшего обследования и лечения в Национальный госпиталь МЗ КР и госпитализирована в палату интенсивной терапии (ПИТ) отделения неврологии №3. В данный момент состояние больной расценивается как тяжелое. Нуждается в дальнейшем дообследовании и уточнении диагноза. Самостоятельно не передвигается.

Выезд на автомашине санавиации бригады в составе врача-невролога и реаниматолога был обоснованным, т.к. согласно функциональным обязанностям врачи по дежурству должны в неясных случаях по вызову специалистов из регионов обязательно выезжать на место, чтобы осмотреть пациента, объективно оценить состояние и принять решение о дальнейшем лечении и транспортировке. В данном случае выезд бригады и транспортировка были обоснованными.