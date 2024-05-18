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Индия и Пакистан призвали граждан соблюдать меры безопасности в Бишкеке

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Посольства Индии и Пакистана в Кыргызстане призвали своих граждан соблюдать меры безопасности после беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщается на сайтах иностранных диппредставительств.

Посольство Пакистана заявило, что нападению подверглись несколько общежитий медицинских вузов и частные резиденции иностранных студентов.

В посольстве Индии рекомендовали своим гражданам пока оставаться в помещении и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек.


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URL: https://www.vb.kg/437185
Теги:
Индия, Пакистан, посольство, драка, Бишкек
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