Индия и Пакистан призвали граждан соблюдать меры безопасности в Бишкеке

Посольства Индии и Пакистана в Кыргызстане призвали своих граждан соблюдать меры безопасности после беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщается на сайтах иностранных диппредставительств.

Посольство Пакистана заявило, что нападению подверглись несколько общежитий медицинских вузов и частные резиденции иностранных студентов.

В посольстве Индии рекомендовали своим гражданам пока оставаться в помещении и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночных беспорядков в Бишкеке пострадали 29 человек.