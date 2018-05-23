Вы ее видели? Присваивала помощь для пенсионеров, еще их же и грабила

В милицию с заявлением обратилась гражданка, которая в своем заявлении просит принять меры в отношении неизвестной девушки в возрасте 25-30 лет, которая 23 апреля текущего года, представившись волонтером, попросила оказать помощь в размере 3 тысяч сомов для помощи пенсионерам.

Потерпевшая дала ей пять тысяч сомов, на что волонтер должна была дать сдачу. Заявительница отвлеклась, и в это время девушка похитила денежные средства в сумме 20 тысяч сом.

По данному факту следственной службой УВД Первомайского района было возбуждено уголовное дело по статье 164 " Кража" УК КР. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД Первомайского района установили лицо, причастное к совершению данного преступления и задержали Р.Г., 1989 г.р.

В настоящее время сотрудниками милиции устанавливается причастность к другим аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО-1.

Также в УВД Первомайского района с заявлением обратились граждане пожилого возраста, которые просили принять меры в отношении женщины в возрасте 25-30 лет, которая представлялась социальным работником, входила в доверие и тайным путем похищала ценные вещи.

В настоящее время следствием установлено, что задержанная причастна к более чем 6 аналогичным фактам.

Женщина-задержанная совершала аналогичные преступления на территории Чуйской области и города Бишкек.

Уважаемые граждане, кто пострадал от рук вышеуказанного лица, просим сообщить в УВД Первомайского района или позвонить по телефонам:

0(701)17-46-46, 0(700)63-38-85, 0(556)102-887.