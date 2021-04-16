"О целебных свойствах аконита писали известные врачи древности"

В своей книге "Акониты (фармакология, токсикология и применение)" известный кыргызский фармаколог, автор более 500 научных трудов Абдулхай Алдашев подробно описал применение аконитов в народной медицине.

"Аконит с незапамятных времен употреблялся в качестве лекарства. О целебных свойствах аконита писали гениальные врачи и философы древности Гиппократ, К. Гален и др. Величайший мыслитель средневековья Абу Али Ибн Сина рекомендовал применять аконит в виде отвара в малых дозах при проказе.

Парацельс (Paracelsus) называет аконит драстическим средством. Лоницер (Lonicerus, 1954) и Бокк (Воск, 1565) пишут, что стебель аконита применяется наружно в виде полосканий при заболевании десен, в составе мази против вшей других насекомых.

Галлер (Haller, 1755) различает отдельные виды аконита. Акониту аптечному (A. napellus L.) он приписывав ядовитое свойство, в то же время рекомендует применять аконит противоядный (A. anthora L.) в качестве целебного средства "при злокачественных лихорадках с накожными сыпями". Русский ботаник И. Гмелин (I. Gmelin, 1769), изучавший сибирскую флору, сообщает в своей книге, "Flora Sibirica", что аконит применяется при простуде, сифилисе, опухолях, кожных заболеваниях, лихорадках. Другой русский естествоиспытатель П. С. Паллас (1786) отмечает, что аконит в Сибири употребляют еще от "шума в ушах". А. Нелюбин (1854) в своем капитальном труде "Пространная фармакография" сообщает, что порошок корня аконита в Приволжье применяется против бешенства.

Подобные сведения встречаются и в работах других авторов (В. Дерикер, 1866; В. Анреп, 1881; П. П. Крылов, 1882; Я. Прейн, 1898, В. Горецкий и С. Вильк, 1892; Л. А. Уткин, 1928; М. Н. Варлаков, 1932; Икономов, Николов, Бойчинов, 1947; В. В. Ревердатто, 1949 и др.)

Л. П. Сергиевская (1940) пишет, что клубни аконита применяются при зубных болях. К сожалению, в своей статье она не приводит вид аконита, хотя известно, что киргизы для этой цели употребляют только корни аконита круглолистного.

К. М. Коваленков (1949) отмечает, что различные виды аконита в народной медицине применяются как лекарство против многих болезней: туберкулеза, рака, малярии, полового бессилия и т. п. По Я. Г. Ивенскому (1949), галеновы препараты аконита используются как болеутоляющие при невралгии и ревматических болях. Спиртовое извлечение из порошка сибирского вида A. barbatum Pers. употребляется для лечения животных от чесотки.

По сведениям Н. В. Павлова (1947), в казахской народной медицине акониты лесной и круглолистный (A. nemorun М. Pop. и A. rotundifolium Kar et Kir.) применяются при малярии, аконитом круглолистным лечат от головных болей и ревматизма. По его данным, корни аконита таласского употребляют для лечения многих болезней.

И. А. Кауров (1960) сообщает о том, что в китайской народной медицине аконит входит в состав лекарств для лечения больных лепрой. По сообщению Г. Нандельштедт (1961) водный отвар и водочный настой из корней среднеазиатски видов аконита (джунгарского и каракольского), называемого иссык-кульским корнем, местное население широко применяет от рака.

Акониту круглолистному приписывают общетонизирующее, обезболивающее и антирахитическое свойства. Корни аконита круглолистного собирают в последней стадии цветения растения и сушат в тени. В качестве обезболивающего средства употребляются, в основном, "дочерние" корни. Пр кариесе зубов корнем, завернутым в вату, тампонируют дупло.

Для поднятия тонуса при общем упадке сил после перенесения инфекционных заболеваний и при чахотке корни аконита круглолистного назначаются внутрь в виде кумысного настоя. Его технология довольно простая. Хорошо промытые корешки всыпаются в марлевый мешочек, который опускается в сосуд, где квасится кумыс. На следующий день кумыс готов к употреблению. Корни аконита оставляют в кумысной закваске 3-5 дней, хотя каждый день обновляется содержимое сосуда.

В народной ветеринарии корни аконита круглолистного применяются при рахите молодняка. Если новорожденное животное (ягненок, козленок, теленок и реже жеребенок) не встает на ноги в течение (первых суток, то ему дают порошок из корня аконита в дозе 1/2 чайной ложки для ягненка и козленка, 1-1,5 чайной ложки для теленка и жеребенка с молозивом один раз в день. Как утверждают старые животноводы, после двух-трехкратной дачи этого лекарства молодые животные встают на ноги и в дальнейшем нормально развиваются. Для быстрейшего восстановления веса истощенных животных предназначенные для них концентраты сдабриваются отваром и настоем из надземных частей аконита круглолистного.

Из высушенных в тени корней аконита таласского приготовляют отвары, настои и водный экстракт густой консистенции. которые рекомендуются при различных невралгиях, особенно при радикулитах. В народной ветеринарии аконит применяется также наружно в виде порошка из корней для лечения кожных язв и ран.

Аконитам джунгарскому и каракольскому киргизы приписывают чрезвычайную ядовитость и называют их "уу коргошун", что в буквальном переводе значит "ядовитый свинец". Семантическое значение состоит в том, что из свинца изготавливают пулю (раньше свинец служил только для этой цели), которая грозит смертью, как и яд. Таким образом, смысловой перевод названия растения - "яд-пуля".

Порошки из корней аконита джунгарского и аконита каракольского широко применялись охотниками для отравления волков и лисиц. Для этих целей мясную приманку начиняли порошком из корней.

Эти виды аконитов известны в народе и как лучшие лекарства. Народные лекари - табибы широко применяли их в виде отвара из корней для лечения людей от злокачественных опухолей, радикулитов, туберкулеза легких и желез, параличей различных участков тела, ревматизма и т. д. При этом табибы придавали исключительно большое значение месту произрастания и времени сбора растения, способу изготовления отвара и приему лекарства больными. Табибы считали лучшими в лекарственном отношении акониты, растущие на северных склонах гор, или в горных впадинах. По их мнению, наибольшим лечебным свойством обладают корни, собранные ранней весной, когда на поверхности земли появляются их первые ростки, или во второй половине лета, т. е. после отцветания растения. Корни сушили в мешочках, подвешенных в тени. Считалось, что корни, высушенные на солнце, становятся не ядовитыми и вместе с тем теряют целебные качества.

В народной медицине отвар из корней аконитов джунгарского и каракольского готовится следующим образом. В фарфоровый или кашгарский чугунный чайник "кумган" объемом 1-1,5 литра опускают 3 или 5 клубневидных корней, заливают холодной водой и кипятят над слабым пламенем в течении двух часов, после чего корешки убираются и отвар употребляется в горячем виде по полпиалки за один прием. Рекомендуют применять отвар один раз в день перед сном. Чайник с отваром укутывают тряпкой и ставят в определенное место не доступное для детей. Каждый раз перед употреблением отвар доводят до кипения и только в горячем виде дают больному. Старики рассказывают о несчастных случаях смертельного отравления людей, принявших холодный отвар аконита. Как объясняют табибы, огонь изгоняет из аконита "ядовитую силу", оставляя в нем только "силу целебную", а холод действует противоположно огню. По их утверждению, холод может оказать пагубное действие на больного, принявшего горячий отвар аконита. Поэтому и период прохождения курса лечения во избежание охлаждения тела больному назначают обязательный постельный режим. После приема отвара больной слегка "пьянеет", сильно потеет, боль исчезает и он засыпает.

Длительность курса лечения зависит от вида болезней и глубины патологического процесса. Он может длиться от одного до двух недель. В случае необходимости лечение проводится повторно через 40 дней.

Корни джунгарского и каракольского аконитов применяются в народной ветеринарии. Например, при эпизоотически лимфангоите лошадей высушенные корни измельчаются в порошок, затем закатываются в болюсную массу из теста и задаются внутрь. В зависимости от веса животного назначаю один раз в сутки по 3 или 5 корешков на прием. Курс лечения длится до одной недели. При запале лошадей тоже применяют измельченные корни внутрь. Для быстрейшего восстановления веса животных, в частности истощенных лошадей ежедневно к удилам привязывают один сухой корень, завернутый в тряпку. Такой способ дачи лекарства заслуживай особого внимания. По-видимому, при этом создаются условия для длительного раздражения лекарственными веществами вкусовых нервных окончаний и поступления лекарства в желудок частями, разбавленными слюной животного.

Аконит широко применяется в гомеопатии. Основатель гомеопатической школы С. Ганеманн (Hahnemann, 1811) описал у людей 541 симптом, вызываемый аконитом, и предложил лечить им от тех заболеваний, при которых появляются эти симптомы. В частности, он рекомендовал препараты аконита при различных невралгических явлениях, сопровождающихся повышением температуры, при мышечном и суставно" ревматизме, ревматической боли "головы", лица и зубов, при катаральных заболеваниях слизистой оболочки трахеи, бронхов, желудка, кишечника, мочевого- пузыря, при воспалительных состояниях сердечной сумки, сбсудистых стволов и самого сердца, при кровотечениях из носа, желудка, легких, мат-кн и др. Американский гомеопат прошлого столетия Фаррингтон (1936), повторяя Ганеманна, указывает на ряд психических расстройств, сопровождаемых чувством страха перед смертью, слуховой галлюцинацией, при которых советует принимать аконит. Однако он предостерегает от применения аконита при лихорадках инфекционного происхождения. Но М. Клещеев-Боткин (1918) описывает случаи применения аконита в гомеопатии при некоторых инфекционных заболеваниях (грипп, крапивная лихорадка, коклюш, скарлатина, перемежающая лихорадка и др.).

В новых руководствах по гомеопатии (Т. А. Гранникова. 1956) препараты аконита (эссенции из травы) широко рекомендованы "при функциональных расстройствах артериального кровообращения, функциональных параличах, парезах, миозитах простудного происхождения и лихорадочных заболеваниях простудного характера, а также при остром (ревматическом) воспалении склеры".

Все сказанное свидетельствует о том, что препараты аконита обладают определенным целебным качеством, в противном случае они не получили бы такой широкой известности среди народов самых различных стран и континентов.

Однако при современном уровне науки и техники механическое перенесение народной эмпирики в медицинскую практику и ветеринарию без тщательных экспериментальных анализов недопустимо. Отсюда вытекает настоятельная необходимость глубокого, всестороннего изучения фармакологических и токсикологических свойств указанных лекарственных растений".