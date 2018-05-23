Власть против народа: почему тормозится запуск "турецкой" клиники?

Сдачу высокотехнологичной больницы кыргызско-турецкой дружбы, оснащенной новейшей системой климатконтроля, застопорило недоумение чиновников по поводу отсутствия в здании батарей. По техническим регламентам они не могут принять в эксплуатацию здание без системы отопления.

Хотя это самое отопление в здании клиники есть, только современное! Но, такой вариант наши чиновники принять не могут. В итоге запланированное открытие клиники вновь оказалось под угрозой.

Стоит напомнить, что началось возведение многопрофильной больницы еще в июне 2016 года. Тогда между Минздравом КР, мэрией города Бишкек и Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА) был подписано проектное соглашение о сотрудничестве.

Как отмечалось, клиника будет оснащена современным диагностическим и лечебным медицинским оборудованием в таких приоритетных для Кыргызстана направлениях, как гастроэнтерология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, интервенционная радиология, гастроэнтерология. А отечественные специалисты, работающие в ней, направлены на обучение в Турцию.

"Это один из главных проектов нашей организации ТИКА, которая олицетворяет дружбу и братство между кыргызским и турецким народами. Эта больница будет самой лучшей не только в КР, но и самой лучшей во всей Центральной Азии. И будет обслуживать не только население столицы, но и всей республики", - заявили на подписании документа представители турецкой стороны.

Однако оказалось, что власти КР не только не могут без скандала освоить кредиты от зарубежных доноров, но и даже принять их дары дружбы, чем, собственно, и является данная клиника. В итоге запланированное открытие больницы на 1 августа 2017 года так и не произошло.

Как пояснила редакции VB.KG консультант Минздрава КР Елена Баялинова, ситуация со строительством и госчиновниками уже доходит до абсурда.

- На протяжении почти трех лет переговоров, а затем и "экскурсий" туда специалистов всех мастей, достроить столь необходимую для отечественного здравоохранения больницу не могут по сей день. Полгода назад для урегулирования всех спорных моментов в КР прилетала турецкая делегация, в которую входили высококвалифицированные технические специалисты. На встрече с нашими представителями они обозначили все спорные моменты. И даже показалось на какое-то время, что строительство вышло на финишную прямую. Но аккурат через 6 месяцев выяснилось, что возникли новые несостыковки по нормам, теперь уже касательно обогрева помещения клиники. Даже несмотря на уже установленную систему климатконтроля, апробированную в Европе, наши требования предусматривают обязательное наличие батарей. Причем совершенно неважно, нужны они там, или нет. Все попытки турецких специалистов объяснить бессмысленность подобной конструкции в технически оснащенном здании не увенчались успехом. А значит, долгожданное открытие больницы вновь оказалось под ударом, - сетует Баялинова.

Примечательно одно – почему столь "щепетильное" несоответствие законодательства и современных технологий не всплыло на других этапах строительства здания, а лишь в свете грядущего его открытия?

Среди причастных к строительству уже пошла информация, что турецкие инвесторы, уставшие и озадаченные бюрократическим упорством чиновников КР, уже предпринимали попытки отказаться от проекта, оставив его для доделки нашим спецам. Но турков удалось все-таки уговорить завершить клинику. И стоит опять напомнить, что речь идет не про освоение кредита, а про дар турецкой стороны народу Кыргызстана.

- В совершенном недоумении турки и от того, что на протяжении всего срока строительства с кыргызской стороны идет постоянная ротация кадров. И касается она не только правительственных представителей, но даже технического персонала. В итоге уже озвученные и решенные вопросы инвесторам приходится обсуждать заново. И это недопустимая вещь в управлении. Более того, сначала по вине наших поставщиков задержали поставку стекла, затем возникли проблемы с другими материалами для строительства. Турки в шоке от такой неуправляемости кабмина и госорганов, - рассказал "Вечерке" один из специалистов-строителей, по понятной причине пожелавший остаться неназванным.

Простаивает по вине нашей стороны и долгожданная поставка оборудования для клиники. Как пояснила Елена Баялинова, дело не только в том, что турецкий инвестор не может дооборудовать больницу, но отодвигает по срокам запланированное обучение специалистов из КР.

- И это очень печально на фоне острой необходимости республики в современных клиниках. Тем более, что многим для того, чтобы получить лечение на таком же оборудовании, приходится ехать за рубеж, скажем, в ту же Турцию. И деньги на это лечение многим приходится собирать "всем миром", ведь только за проживание и питание приходится выкладывать больным от 1 тысячи долларов и выше. А вот вовремя обзавестись этой суммой, к сожалению, удается далеко не всем. Хотя при наличии нужной медтехники в рамках хотя бы этой клиники у многих кыргызстанцев появился бы шанс на спасение и выздоровление. Поэтому все происходящее для меня как специалиста Минздрава очень обидно, - отметила Баялинова.

Важно и то, что по мере активизации строительства здания больница все чаще становилась предметом определенных политических игр. Сама идея строительства клиники ставилась в вину бывшему министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву. Мол, он на этом что-то хочет заработать... Ну разве что только человеческую благодарность, так это заслуженно.

Противники строительства (или министра) распространяли слухи о том, что работать в ней после сдачи в эксплуатацию будут лишь турецкие специалисты. Хорошо это было бы или плохо, другой вопрос. Опять же, почему нет, если приезжие специалисты могли бы поделиться опытом с нашими?

Хотя подписанное правительством соглашение четко предусматривает норму соотношения кадров – из 478 сотрудников всего 30 будут приходиться на турецких врачей. И те - лишь вспомогательная часть персонала для помощи по работе на новом оборудовании.

Судя по сообщениям в СМИ, "зашевелились" в правительстве только после того, как турецкая сторона объявила, что открывать первую в Центральной Азии клинику двусторонней дружбы приедет сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако и это, судя по всему, пока неизвестная дата на календаре, пока госороганы решают вопрос соседства высоких технологий и норм строительства, далеких от них. Напрочь позабыв, что речь идет не только о здании и политике, но и о дружеских дипломатических отношениях. И, что самое главное, жизни людей.

Вообще, неоднозначное отношение у парламентариев и властей Кыргызстана ко всем объектам в сфере здравоохранения.

Например, заморожено приобретение линейного ускорителя для лечения онкологических больных в Кыргызстане. Хотя установки этого аппарата пациенты ждут давно. Так как техника старого поколения, которая используется сегодня, провоцирует много побочных эффектов. Причем десять миллионов долларов на его покупку уже выделила компания Centerra Golg Inc.

Проблема оказалась в том, что полгода назад деньги были переведены на бансковский счет Фонда онкологии. Такое решение было связано с законодательством Канады, которое запрещает своим организациям финансировать бюджеты других стран.

- В конце апреля комиссия не смогла вскрыть анкеты участников тендера и ознакомиться с их предложениями, так как члены наблюдательного совета выступили против того, чтобы деньги хранились на счете в коммерческом банке, и потребовали перевести их на госсчета. Это при том, что жизнь раковых больных зависит от каждого дня, - уже эту ситуацию комментирует Баялинова.

Сейчас может стоять вопрос о заморозке еще нескольких проектов от доноров: нового корпуса в Детской клинической больнице №3, китайской больницы и других более мелких проектов.

Однако отечественные чиновники и парламентарии почему-то не хотят брать в счет, что их попытка попиариться на медицинской теме уже стоила жизни 11 гемодиализным больным, не дождавшимся своей очереди, пока власти решали вопросы с выделением необходимой суммы на их спасение. Сколько еще жизней кыргызстанцев должно быть загублено, чтобы власть начала думать и о них, а не о своих интересах, пока неизвестно.