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154 проститутки поставлены на учет правоохранительными органами в 2018 году

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- Виктория Григоренко
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Как отмечается, многие "ночные бабочки" предоставляют интим-услуги в частных гостиницах.

За 5 месяцев 2018 года столичной милицией поставлены на профилактический учет 154 человека, занимающихся предоставлением интимных услуг. Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

Также на территории столицы выявлено 5 секс-притонов.

- В большинстве случаях такие заведения работают под видом частных гостиниц. Однако их деятельность незаконна и подпадает под статью 261 УК КР "Организация и содержания притона для занятия проституцией". По всем раскрытым фактам правоохранительными органами возбуждены уголовные дела, - отметил Оморов.

Последний крупный притон с проститутками раскрыт в начале мая.

- В ГУВД поступило сообщение о том, что бишкекчанка в возрасте 25-30 лет под видом гостиницы содержит притон с предоставлением интим-услуг. Проведенный по данному адресу обыск подтвердил информацию. Были изъяты денежные средства у хозяйки заведения, 25-летней Ж.Н., а также задержаны девушки 19, 23 и 24 лет, предоставляющие долгое время клиентам интим-услуги. На основании ст. 94 УПК КР задержанная водворена в ИВС ГУВД. Остальные поставлены на профилактический учет, - подчеркнул Адыл Оморов.

Уточняется, что милиция продолжает рейды по выявлению как подобных заведений, так и самих "ночных бабочек" на территории столицы.

URL: https://www.vb.kg/371035
Теги:
ГУВД, проституция, Бишкек
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