МВД КР обратилось к родителям выпускников и предупредило об ответственности

МВД обращается к выпускникам школ и их родителям!

25 мая 2018 года в общеобразовательных организациях республики будут проводиться торжественные мероприятия "Последний звонок". В связи с этим Министерство внутренних дел Кыргызской Республики обращается к родителям выпускников общеобразовательных организации республики:

Контролируйте местонахождение, окружение своих детей во время и после проведения торжественных мероприятий, чтобы выпускники не нарушали правопорядок в общественных местах, не распивали спиртные напитки, не употребляли наркотические и психотропные вещества.

Не предоставляйте своим детям автомашины во избежание автохулиганства. Уважаемые родители! В ваших возможностях, ваших силах, а, в первую очередь, в ваших обязанностях обеспечить достойный праздник вашим детям, не допустить неприятных происшествий.

Сотрудники милиции в свою очередь сделают все, чтобы обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность, чтобы оградить наших детей от преступных посягательств, потому что жизнь и здоровье детей это самое главное!

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики предупреждает об административной и уголовной ответственности, если со стороны выпускников или школьников общеобразовательных заведений будут допускаться какие-либо правонарушения.

Пресс-служба МВД Кыргызской Республики