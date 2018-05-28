В Бишкеке появился бомж-педофил?

Совершенно дикую историю рассказали "Вечерке" наши читатели. В 11-м и 12-м микрорайонах в последнее время "поселилось" большое количество бомжей. Лица без определенного места жительства облюбовали лужайки у домов, валяются на тротуарах, не стесняясь многочисленных окружающих распивают средь бела дня алкоголь, тут же справляют нужду, плюются, буквально на глазах у детей совокупляются...

"Проходить, да что там, жить стало страшно!" - чуть ли не плачет жительница 11-го микрорайона Алина, которая и обратилась в редакцию VB.KG.

Но на самом деле страшно даже не то. Около 63-й школы, что расположена здесь же, в 11-м микрорайоне, находится большой карьер. Особых проблем такое соседство ни для образовательного учреждения, ни для жителей не доставляло. Пока не пришли бомжи.

Здесь, в карьере, они устроили себе "жилище" - некое подобие юрты стало пристанищем для нескольких десятков человек. Они приходят, уходят. Причем приходят не с пустыми руками. Бомжи собирают в мусорных баках микрорайонов пластик. Сортируют в карьере - огромные баулы на фото как раз с пластиковыми бутылками.

А женщина в красном, утверждает Алина - которая и сделала снимки - приходит в карьер и раздает бомжам деньги. Видимо, за собранные бутылки.

Но это все цветочки.

На днях мальчишки гуляли по карьеру (что дети в микрорайоне, поясняет Алина, делали всегда, хотя это и категорически запрещается родителями), и из "юрты" вышел совершенно голый "местный житель" и начал звать одного из мальчишек. Целей призыва не скрывал - "пойдем, что-то покажу", заявил мужчина неопределенного возраста, тряся своими гениталиями.

Мальчишек как ветром сдуло. Не побоявшись наказания от родителей, рассказали все, как есть. Больше они к карьеру не ходят. Но ведь бомж - любитель маленьких мальчиков - сам может выйти к ним!

Жители микрорайонов собирают подписи под заявлением, чтобы этому безобразию власти и правоохранительные органы положили конец.

Только вот по информации VB.KG, власть в лице Октябрьского акимиата наверняка в курсе, и дало бомжам "добро" на проживание в карьере. За какие такие заслуги и с какой целью, жители не знают.

Редакция VB.KG просит все профильные органы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Примите меры, пока не стало поздно!