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В Бишкеке появился бомж-педофил?

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- Марина Осипова
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Совершенно дикую историю рассказали "Вечерке" наши читатели. В 11-м и 12-м микрорайонах в последнее время "поселилось" большое количество бомжей. Лица без определенного места жительства облюбовали лужайки у домов, валяются на тротуарах, не стесняясь многочисленных окружающих распивают средь бела дня алкоголь, тут же справляют нужду, плюются, буквально на глазах у детей совокупляются...

"Проходить, да что там, жить стало страшно!" - чуть ли не плачет жительница 11-го микрорайона Алина, которая и обратилась в редакцию VB.KG.

Но на самом деле страшно даже не то. Около 63-й школы, что расположена здесь же, в 11-м микрорайоне, находится большой карьер. Особых проблем такое соседство ни для образовательного учреждения, ни для жителей не доставляло. Пока не пришли бомжи.

Здесь, в карьере, они устроили себе "жилище" - некое подобие юрты стало пристанищем для нескольких десятков человек. Они приходят, уходят. Причем приходят не с пустыми руками. Бомжи собирают в мусорных баках микрорайонов пластик. Сортируют в карьере - огромные баулы на фото как раз с пластиковыми бутылками.

А женщина в красном, утверждает Алина - которая и сделала снимки - приходит в карьер и раздает бомжам деньги. Видимо, за собранные бутылки.

Но это все цветочки.

На днях мальчишки гуляли по карьеру (что дети в микрорайоне, поясняет Алина, делали всегда, хотя это и категорически запрещается родителями), и из "юрты" вышел совершенно голый "местный житель" и начал звать одного из мальчишек. Целей призыва не скрывал - "пойдем, что-то покажу", заявил мужчина неопределенного возраста, тряся своими гениталиями.

Мальчишек как ветром сдуло. Не побоявшись наказания от родителей, рассказали все, как есть. Больше они к карьеру не ходят. Но ведь бомж - любитель маленьких мальчиков - сам может выйти к ним!

Жители микрорайонов собирают подписи под заявлением, чтобы этому безобразию власти и правоохранительные органы положили конец.

Только вот по информации VB.KG, власть в лице Октябрьского акимиата наверняка в курсе, и дало бомжам "добро" на проживание в карьере. За какие такие заслуги и с какой целью, жители не знают.

Редакция VB.KG просит все профильные органы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Примите меры, пока не стало поздно!

URL: https://www.vb.kg/371091
Теги:
бомж, насилие, педофилия, Бишкек
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Комментарии
бакыт
28.05.2018, 11:00

А мужики есть в этих микрорайонах ? Настоящие мужчины ? Которые ради своей семьи порвут любого ? Или у нас в микрошах одни пидоры живут ? Собрались все мужики, пошли надавали всем дрендюлей и сожгли их хибары ! А они подписи собирают ! Тьфу ! За бабскими юбками спрятались, тряпки ! Микрорайонские позор !

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Калыч
28.05.2018, 13:58

При советском союзе этих тварей не было в городе. А вы продолжайте ругать совок, Либерасты фиговы 

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лариса
28.05.2018, 14:10

да есть мужики! только бомжи наглые! а сидеть за этих тварей кому хочется???

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Бишкек
28.05.2018, 14:54

А в Дубовом парке тоже извращенец все время гуляет, штаны снимает и лапает девочек маленьких мимоходом никого не боится. Молодой, здоровый, неопрятно одет как бомж.

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Бывалый
28.05.2018, 16:23

Я учился в 63-школе и жил рядом в 26 доме. В советские времена там божжей и рядом не было, мы спокойно гуляли рядом с карьером, спускались туда, все было нормально. Потом один из депутатов "обещал" там аквапарк построить, естественно кинул избирателей. А теперь там натуральный гадюшник, этакое гетто для всякого сброда. Хорошо было бы, если бы мэрия как-то использовала этот бывший карьер, может инвесторы что-нибудь там замутят?

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