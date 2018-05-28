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"Золотые" саженцы. ГКНБ все же завел уголовное дело

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- ВБ
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ГКНБ Кыргызской Республики расследуется уголовное дело, возбужденное 25 апреля 2018 года по факту закупки крупномерных саженцев с закрытой корневой системой сотрудниками МП "Зеленхоз", по признакам преступлений, предусмотренных ст.221 ч.4 п.п.1,2 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), ст.304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) и ст.306 ч.2 п.3 (Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) УК Кыргызской Республики.

Установлено, что 23 октября 2017 г. был заключен договор с ОсОО "Арт Грин" на поставку саженцев некоторых видов по 9090 сомов.

Согласно утвержденному плану бюджета на 2017 год, в мае месяце была утверждена сумма в размере 60 000 000 сомов на приобретение крупномерных саженцев.

В период за 2017 год с ОсОО "Арт Грин" были заключены 4 договора на общую сумму 18 615 980 сомов. С ОсОО "АГТ Азия" были заключены 2 договора на общую сумму 8 948 816 сомов.С ОсОО "Зиар Строй" были заключены 6 договоров на общую сумму 14 481 000 сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится аудит по факту приобретения крупномерных саженцев с закрытой корневой системой и обоснованности закупки. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371097
Теги:
ГКНБ, мэрия, уголовная ответственность, Бишкек
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Комментарии
Фрунзе
28.05.2018, 12:25

******, этот дровосек! Люди пенсии получают 5-7 тыс сом, медики зарплату7-9 тыс сом??? А у них саженцы 133 долл, просто уму не постижимо.

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Жалоба модератору
Жаным
28.05.2018, 12:59

Фрунзе

******, этот дровосек! Люди пенсии получают 5-7 тыс сом, медики зарплату7-9 тыс сом??? А у них саженцы 133 долл, просто уму не постижимо.

а причем тут дровосек. там Эркин Исаков этим тендером и закупками рулил! 

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Амир
28.05.2018, 13:29

Албекти токтоосуз камаш керек аташкасын кошуп. Укук коргоо органдары каякты карап отурат белгисиз

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Болот
28.05.2018, 13:34

Наконец-то, а я подумал дело закроют без каких-либо наказаний, они же воруют наш хлеб

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Чел
28.05.2018, 13:46

Все все знают, но ничего конкретного не предлагают. Так общие слова...

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Аскат
28.05.2018, 14:21

Элдин кашыктап чогулткан акчасын ушинтип чачканынар тешип чыгат. Президентке эми Жараткан куч кубат берсин.

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