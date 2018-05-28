"Золотые" саженцы. ГКНБ все же завел уголовное дело

ГКНБ Кыргызской Республики расследуется уголовное дело, возбужденное 25 апреля 2018 года по факту закупки крупномерных саженцев с закрытой корневой системой сотрудниками МП "Зеленхоз", по признакам преступлений, предусмотренных ст.221 ч.4 п.п.1,2 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), ст.304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) и ст.306 ч.2 п.3 (Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) УК Кыргызской Республики.

Установлено, что 23 октября 2017 г. был заключен договор с ОсОО "Арт Грин" на поставку саженцев некоторых видов по 9090 сомов.

Согласно утвержденному плану бюджета на 2017 год, в мае месяце была утверждена сумма в размере 60 000 000 сомов на приобретение крупномерных саженцев.

В период за 2017 год с ОсОО "Арт Грин" были заключены 4 договора на общую сумму 18 615 980 сомов. С ОсОО "АГТ Азия" были заключены 2 договора на общую сумму 8 948 816 сомов.С ОсОО "Зиар Строй" были заключены 6 договоров на общую сумму 14 481 000 сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится аудит по факту приобретения крупномерных саженцев с закрытой корневой системой и обоснованности закупки. Ведется следствие.