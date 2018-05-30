Узбекистан "крадет" туристов у Кыргызстана?

В Узбекистане планируется создать свободную туристическую зону (СТЗ) "Чарвак" в Ташкентской области. Общая ее площадь составит 94,8 тысячи га.

"Благодаря реализации концепции, рассчитанной на 2018-2019 годы, планируется создание в области современных объектов туристской инфраструктуры, а также функциональных и сезонных зон отдыха, которые должны стать "опорной точкой развития региона" и стимулом развития малого и частного предпринимательства. Планируется, что к 2021 году количество иностранных туристов, посещающих область, повысится с 72 тысяч человек по итогам 2017 года до прогнозных 150 тысяч, а экспорт туристских услуг вырастет с 44,6 млн до 100 млн долларов".

Примечательно, что подобное расширение туристической сферы РУз делает повсеместно в стране.

Соседствующие Узбекистан и Кыргызстан в плане туризма никогда не конкурировали. Каждая республика занимала свою нишу. И если РУз делал ставку в первую очередь на исторический туризм, то в Кыргызстан ехали за пляжным отдыхом, горнолыжными спортом и приключениями. Но не поменяется ли ситуация в связи с новыми планами узбекского правительства?

К такой возможности президент Ассоциации туризма КР Владимир Комиссаров отнесся скептически.

- Туризм в Узбекистане интересен был и есть с точки зрения его исторической привлекательности. Это направления "Бухара" и другие, подобные ему. Но вот довести их до масштабов нашей страны у них не получится. Например, тот же "Шелковый путь" - для его привлекательности пришлось связывать с нами. Поэтому тут, скорей всего, будет туркластер республиканско-городского характера, - заявил в беседе с VB.KG Комиссаров.

А вот для развития горнолыжного туризма климат РУз слишком мягкий, считает эксперт.

- Теплые зимы и короткий период, когда на земле лежит нужная масса снега, делает эту сферу малопривлекательной. Как, собственно, и приключенческий без исторической подоплеки, - подчеркнул Комиссаров.

А вот сравнивать наш Иссык-Куль с пляжами на водохранилищах Узбекистана и вовсе не стоит, заверил эксперт.