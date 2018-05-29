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Жители обвинили мэрию в обмане: придомовую территорию отдали под стройку

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- Виктория Григоренко
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Все чаще бишкекчане жалуются на незаконные постройки, которые еще возводятся на их территориях или впритык к домам. Все это сопровождается нарушением всех допустимых норм строительства, угрожая безопасности жильцов соседних домов. Не помогают последним, сделавшим попытку оспорить ущемление их прав, даже постановления прокуратуры и других профильных ведомств о запрете строительства.

В такой ситуации находятся последние 11 лет жители домов № 46 и № 38 12-микрорайона, по "старой дороге". Их бюрократический ад начался с попытки в 2007 году выкупить так называемую "придомовую территорию". Жильцы собрали для этого необходимые средства и написали в мэрию Бишкека с просьбой о содействии. Последняя высказала согласие на реализацию законного права бишкекчан.

Но спустя пару недель, к их всеобщему удивлению, на этот участок, который представляет из себя треугольник, приехала спецтехника. Рабочие огородили площадку и начали строительные работы.

Возмутившись произволом, председатель ЖЭК "Аврора" Венера Хегай написала заявление в прокуратуру. И та вынесла предписание о незаконности возводимого здания и предоставления в частную собственность мэрией Бишкека участка под него.

"Вышеуказанное постановление мэрии города Бишкек принято в нарушение законодательства КР и без согласия собственников квартир близлежащего многоквартирных домов № 46 и № 38 и наличия проекта придомового земельного участка указанного дома", - говорится в предписании прокуратуры Октябрьского района в адрес муниципалитета и Бишкекглавархитектуры.

Примечательно, что подобных предписаний от надзорного органа было несколько, а планируемое застройщиком здание находится в недопустимой близости не только от соседних домов, но и от детского сада. Но, несмотря на это, возвращать жильцам придомовую территорию и закрывать строительство никто не собирался.

- Застройщиком на тот момент было ОсОО "Амят". Позже участок, на тот момент находящийся в аресте, был продан и согласно договору купли-продажи перешел в собственность частного лица. Хозяйку мы не видели. Лишь сына. На все предписания прокуратуры, госэкотехинспекции он не реагировал, как, собственно, и мэрия. Так, в предписании уже в 2015 году в адрес вице-мэра Бишкека Дюшембиева от регионального управления Госэкотехинспекции по столице также говорится:

"...управлением направлено исковое заявление в Межрайонный суд Бишкека о признании недействительным постановления мэрии № 421 от 4 июня 2007 года "О предоставлении ОсОО "Амят" в частную собственность земельного участка под строительство многоэтажного дома в м-не 12" с приведением данного участка в первоначальное состояние и наложение на него ареста". Но никаких действий не последовало. Более того, несмотря на заключение сразу нескольких госорганов, жильцы проигрывают сначала Межрайонный, а затем и Верховный суд. Изменила после нескольких одинаковых постановлений свое заключение, к неожиданности бишкекчан, и прокуратура района, - рассказала VB.KG Венера Хегай.

В итоге многолетняя борьба привела к тому, что со дня на день к карьеру вернется спецтехника и начнется возведение строительства "этажки", признанной изначально незаконной несколькими ведомствами и в нарушение прав и воли местных жителей.

- Обидно, что о существовании данного участка, который непригоден под строительство жилого дома еще и потому, что представляет собой треугольник, муниципалитет узнал лишь после нашей просьбы о передаче его в собственность жильцов двух домов. Это, на наш взгляд, обман граждан мэрией, - добавила Хегай.

Примечательно, что на вопрос интернет-редакции "Вечерки" по поводу спорного участка муниципалитет пока никаких комментариев не дал.

URL: https://www.vb.kg/371102
Теги:
Генеральная прокуратура, мэрия, строительство, Бишкек, Госэкотехинспекция
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