Музей, ипподром, что дальше? Суммы, исчезнувшие в ходе ремонта, ужасают

Генеральная прокуратура и Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями в течение месяца должны рассмотреть вопрос рационального использования бюджетных средств при реконструкции Исторического музея. Соответствующее поручение дали депутаты Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен".

Напомним, 25 мая депутаты Жогорку Кенеша от фракции "Ата Мекен" в ходе выездного заседания заявили о нерациональном использовании средств при реконструкции Государственного исторического музея.

В частности, на оформление музея было выделено порядка 9 млн евро. Только на покупку мебели для входной зоны и фойе потратили 142 тысячи евро, на барную стойку и стулья для кафе - 224 тыс. евро. Один столб (а их 58 штук) из дерева для инсталляции "Барсбек" обошелся в 600 долларов, за фигуры лошадей заплатили по 28 тыс. евро. Также огромная сумма ушла на консультационно-дизайнерские работы - 394 тыс. евро.

Всего на реконструкцию музея из государственного бюджета (!) было выделено полтора миллиарда сомов. Кроме того, согласно ранее принятой договоренности, Турция выделила грант в размере 15 млн долларов.

Депутат Бахадыр Сулейманов уверен, что при освоении этих средств были допущены грубые нарушения законов.

- Строительные работы и приобретение товаров были проведены без тендера. Это уже нарушение закона "О госзакупках". Необходимо было сначала составить проектно-сметную документацию. Все посчитать, что необходимо построить, реконструировать, что купить. Потом объявить тендер, кто сможет произвести работу по наименьшей цене. Из всех заявок выбрать достойную по цене и по качеству. Но тендера не было! В Минкультуре сказали, что просто взяли и выбрали подрядчика. Как такое возможно?! – возмущенно заявил "Вечерке" депутат Сулейманов.

К слову, о подрядчике. Им стала отечественная компания "СМУ-3", которая, как ни странно, занимается наиболее важными проектами для страны, причем без проведения тендера. Среди них - флагшток в селе Орто-Сай, памятник Манасу на центральной площади Ала-Тоо и ипподром для ВИК в Чолпон-Ате. (По последнему проекту АКС ГКНБ уже проводит проверку. По предварительным данным, выявлены финансовые нарушения более чем на миллиард сомов).

- Интерес вызывает эта компания. Она никак не связана с государством. Она частная. Почему ей отдается предпочтение без тендера в таких серьезных для страны проектах? Или все дозволено? Нет. Теперь придется отвечать по закону. А то получается: сам смету составил, сам цену установил - разве так бывает? Это злоупотребление. Отсюда и завышенные цены. Не должно быть такого! – поделился мнением парламентарий.

Нардеп также отметил, что профильным ведомством дан 1 месяц на то, чтобы расследовать рациональность использования средств по реконструкции Исторического музея.

Меж тем, после запроса интернет-редакции "Вечерний Бишкек" в ГКНБ, пресс-служба ведомства распространила сообщение о том, что и АКС КГНБ проводит проверку по нерациональному и нецелевому использованию бюджетных средств при проведении реконструкции Государственного исторического музея. Причем проверка совместно со Счетной палатой начата еще в апреле.

В ГКНБ отмечено, что в 2015 году распоряжением премьер-министра было поручено провести реконструкцию Государственного исторического музея за счет предоставленной помощи Турецкой Республики. А именно гранта в 15 млн долларов.

- Из вышеуказанных грантовых средств более 4 млн долларов США были освоены на ремонт фасадной части и благоустройство прилегающей территории Музея. Однако, не дожидаясь установленных сроков освоения грантовых средств, правительством КР было принято несколько решений об изыскании денежных средств для завершения строительных работ Музея из республиканского бюджета. Всего Департаменту жилищно-гражданского строительства были выделены 1 млрд 569 млн 477 тыс. сомов на реконструкцию внутренней части музея и приобретение соответствующего оборудования, - говорится в сообщении Госкомитета по нацбезопасности.

Когда именно будет окончена проверка - не отмечено. Сообщается лишь, что по итогам аудита будет дана юридическая оценка.

Кстати, вот какая еще информация всплывает по строительной компании "СМУ-3".

18 марта 2016 года в Государственном агентстве архитектуры, строительства и ЖКХ при Правительстве Кыргызской Республики подписали контракт по оказанию консультационных услуг при строительстве ипподрома в Иссык-Кульской области, Иссык-Кульском районе, Бостеринского айыльного аймака, селе Бактуу-Долоноту для проведения II Всемирных игр кочевников.

Данный контракт подписан между ОсОО "СМУ-3" в лице директора Айдара Мендеева, являющимся генеральным подрядчиком по строительству ипподрома и французской организацией " GREGORIINTERNATIONALS.A", именуемой в дальнейшем "Консультант" в лице директора Ксавье Грегори.

Предметом данного контракта являются:

- техническое содействие в корректировке инфраструктуры ипподрома без изменения возведенных несущих конструкций;

- техническое содействие при строительстве ипподрома согласно международным нормам,

- строительство "под ключ" главного скакового круга длинной 1800 метров (и тренировочного скакового круга – опция), включая дренаж, каналы для коммуникации, слой песка FIBERsoil на главном скаковом круге, площадка для Кок-Бору на ипподроме в селе Бактуу-Долоноту согласно международным стандартам и требованиям соответствующих для аккредитации от IFHA.

На сайте Госстроя отмечается, что компания "Gregori Int" будет внедрять на строительство ипподрома технологии уже использованные ими в строительстве Абу Даби, Ghantoon Equesuian Center в Объединенных Арабских Эмиратах, Олимпийского конного комплекса Markopoulo в Греции, Афинах, главного ипподрома в Испании, Мадрид, главного ипподрома города По во Франции и кроме того ипподром скакового клуба в Катаре.

Также, по условиям контракта, консультант должен был обеспечить:

- строительство презентационного паддока;

- обучение персонала по уходу за главным скаковым кругом;

- обучение персонала по работе с электронным оборудованием;

- рекомендации по строительству тренировочной дорожки.

Ну, теперь вот и выяснится, что было сделано, а что нет. И насколько объем и качество выполненных работ соответствует потраченным средствам. Также будет очень интересно услышать от следствия, каких чиновников и ответственных лиц благодарить, что одна и та же компания оказалась причастной к таким скандальным делам. Ждем новостей от следственных органов!