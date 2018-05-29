14-летнюю девочку не могут найти уже две недели!

Внимание, розыск!

ОВД Аламединского района разыскивается Кан Виктория Павловна 2004 года рождения, которая 14 мая 2018 года вышла из дома, расположенного по адресу с. Аламудун, улица Набережная, и по сегодняшний день не вернулась. Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светло-каштанового цвета, длина 15-20 см, глаза карие, лицо светлое, нос слегка с горбинкой.

Была одета: белая кофта, джинсы темно-серого цвета, куртка темно-зеленого цвета, на ногах ботасы белого цвета, рюкзак черного цвета, очки с черной оправой.

Особые приметы: на левой руке и на правой руке имеются шрамы, постоянно ходит с длинным рукавом. Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просим сообщить по тел. Дежурная часть ОВД Аламединского района 0 (312) 36-35-27, 0 (700) 67-55-56, 0 (700) 20-96-66, 0 (550) 51-09-05 или 102.

Также ОВД Аламединского района разыскивается Чоколоева Эльнура 1988 года рождения, которая 7 марта 2018 года вышла из дома, расположенного по адресу с. Лебединовка, и по сегодняшний день не вернулась. Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета: синие джинсы, куртка болоньевая синего цвета, кроссовки белого цвета, сумка синего цвета. Особые приметы: имеется татуировка на правой руке - надпись "Кундуз", также татуировка на левом плече - треугольник, где написано "АНЭЭ".

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просим сообщить по тел. Дежурная часть ОВД Аламединского района 0 (312) 36-35-27, 0 (700) 67-55-56, 0 (700) 20-96-66, 0 (550) 51-09-05 или 102.