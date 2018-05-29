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14-летнюю девочку не могут найти уже две недели!

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- ВБ
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Внимание, розыск!

ОВД Аламединского района разыскивается Кан Виктория Павловна 2004 года рождения, которая 14 мая 2018 года вышла из дома, расположенного по адресу с. Аламудун, улица Набережная, и по сегодняшний день не вернулась. Приметы: рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светло-каштанового цвета, длина 15-20 см, глаза карие, лицо светлое, нос слегка с горбинкой.

Была одета: белая кофта, джинсы темно-серого цвета, куртка темно-зеленого цвета, на ногах ботасы белого цвета, рюкзак черного цвета, очки с черной оправой.

Особые приметы: на левой руке и на правой руке имеются шрамы, постоянно ходит с длинным рукавом. Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просим сообщить по тел. Дежурная часть ОВД Аламединского района 0 (312) 36-35-27, 0 (700) 67-55-56, 0 (700) 20-96-66, 0 (550) 51-09-05 или 102.

Также ОВД Аламединского района разыскивается Чоколоева Эльнура 1988 года рождения, которая 7 марта 2018 года вышла из дома, расположенного по адресу с. Лебединовка, и по сегодняшний день не вернулась. Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета: синие джинсы, куртка болоньевая синего цвета, кроссовки белого цвета, сумка синего цвета. Особые приметы: имеется татуировка на правой руке - надпись "Кундуз", также татуировка на левом плече - треугольник, где написано "АНЭЭ".

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией, просим сообщить по тел. Дежурная часть ОВД Аламединского района 0 (312) 36-35-27, 0 (700) 67-55-56, 0 (700) 20-96-66, 0 (550) 51-09-05 или 102.

URL: https://www.vb.kg/371115
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек
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